Kreće vreme zimnice, a sa njim i ono čuveno skupljanje tegli. Tegla od krastavaca, ostavi. Od džema, ne bacaj. Od meda, taman za ajvar. I sve bi bilo idealno da na njima nisu nalepnice koje kao da su zalepljene s namerom da nadžive i teglu i nas.

Krenete noktom, otkinete ćošak. Uzmete sunđer, papir se pretvori u kašu. Na kraju ostane onaj lepljivi sloj za koji se hvata sve živo.

Pre nego što krenete da stružete nožem, probajte neki od ovih jednostavnih trikova. U zavisnosti od vrste lepka, jedan od njih trebalo bi da završi posao.

Prvo probajte najjednostavnije – toplu vodu

Napunite sudoperu ili veću posudu toplom vodom, dodajte malo deterdženta za sudove i potopite tegle.

Ostavite ih 15 do 20 minuta. Kod običnih papirnih nalepnica voda će omekšati papir i lepak, pa ćete nalepnicu često moći da povučete gotovo u jednom komadu.

Ako ostane malo lepka, pređite preko njega sunđerom.

Važno je samo da veoma hladnu teglu ne stavljate direktno u vrelu vodu zbog mogućnosti pucanja stakla.

Ostao je onaj grozni lepljivi trag? Uzmite sodu i ulje

Ovo je dobar trik za onaj lepak koji voda samo razmaže.

Pomešajte kašiku sode bikarbone sa malo običnog jestivog ulja, tek toliko da dobijete gustu pastu.

Namažite preko ostataka lepka, ostavite desetak minuta, pa istrljajte krpom ili mekanim sunđerom. Ulje pomaže da lepljivi sloj popusti, dok soda blago mehanički čisti površinu.

Posle toga teglu dobro operite deterdžentom da biste uklonili masnoću.

Fen može da skine nalepnicu u jednom potezu

Ako ne želite da kvasite teglu, probajte fen.

Topao vazduh usmerite na nalepnicu oko 20 do 30 sekundi. Toplota može da omekša lepak, pa zatim polako podignite jedan ugao i povlačite nalepnicu.

Nemojte fen držati tik uz staklo niti pregrevati jednu tačku.

Ovaj trik naročito vredi probati pre kvašenja nalepnice, kada jednom napravite mokru papirnu kašu, skidanje ume da bude mnogo dosadnije.

Sirće ostavite za kraj

Skinuli ste nalepnicu, ali staklo i dalje izgleda mutno i masno?

Nakvasite krpu alkoholnim sirćetom i prebrišite teglu. Sirće može da pomogne kod masnih tragova i prljavštine, a staklo će posle pranja izgledati mnogo urednije.

Ako je ostao baš tvrdokoran sloj lepka, ipak će bolji prvi izbor biti metoda sa uljem i sodom.

Jednu stvar ipak nemojte da radite

Koliko god vas nalepnica nervirala, nemojte staklo agresivno strugati nožem. Osim što možete da izgrebete površinu, nož može da sklizne i napravi mnogo veći problem od jedne ružne etikete.

A kada završite, tegle svakako temeljno operite i pripremite odnosno sterilišite na način koji zahteva zimnica koju pravite.

Jer u avgustu dobra prazna tegla u kući gotovo da vredi kao suvo zlato – danas je u njoj bio džem, a za nekoliko nedelja možda završi najbolji ajvar iz ture.