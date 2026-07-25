Bilo da vam šolja preliva, curi ili samo pokušavate da zamenite deo unutar vodokotlića, znanje o tome kako da prekinete dovod vode može sprečiti da se mali problem pretvori u mnogo veći haos. Srećom, to je jedan od najlakših vodoinstalaterskih poslova koje možete sami da uradite.
Većina WC šolja ima poseban ventil za zatvaranje vode koji se nalazi blizu dna, što vam omogućava da prekinete dovod vode za svega nekoliko sekundi.
Stručnjak u nastavku objašnjava kako da ga pronađete, kako da ga zatvorite i šta da uradite ako ventil ne radi.
Pronađite i zatvorite ventil
Kod većine WC šolja, ventil za zatvaranje vode se nalazi iza šolje ili malo sa strane blizu poda, kaže Džejms Mansfild, vlasnik i direktor firme ,,West Village General Contracting" za sajt Martha Stewart. Povezan je sa vodokotlićem pomoću savitljivog creva za dovod vode.
Kada pronađete ventil, okrećite ga u smeru kazaljke na satu dok se ne zaustavi. Zatim pustite vodu iz kotlića kako biste potvrdili da je dovod prekinut. Ako je ventil pravilno zatvoren, kotlić će se isprazniti i neće se ponovo puniti.
Ako se ventil teško okreće, nemojte ga forsirati, napominje Mansfild. Stariji ventili se mogu polomiti pod pritiskom, što može izazvati curenje. Umesto toga, zatvorite glavni ventil za vodu u svom domu i organizujte zamenu starog, neispravnog ventila.
Zatvorite glavni ventil za vodu po potrebi
U nekim situacijama, zatvaranje dovoda vode na samoj WC šolji nije dovoljno. Ako ventil ne radi, ako pukne dovodno crevo, ako šolja ne prestaje da preliva ili ne možete da lokalizujete curenje, umesto toga zatvorite glavni ventil za vodu u svom domu, kaže Mansfild.
Glavni ventil se obično nalazi na mestu gde vodovodna mreža ulazi u kuću — najčešće u podrumu, garaži, ostavi, podrumskom prolazu ili u blizini spoljnog vodomera, pre nego što se instalacije račvaju po celoj kući, objašnjava Mansfild. Kada ga pronađete, zatvorite ga.
Pozovite stručnjaka ako ventil ne radi
Iako zatvaranje vode može biti jednostavan posao po principu „sam svoj majstor“, popravka neispravnog ventila to nije. Licencirani vodoinstalater može bezbedno da zameni ventil i uoči bilo kakve skrivene vodovodne probleme pre nego što se pretvore u još skuplje popravke.
Evo situacija u kojima je najbolje pozvati stručnjaka:
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Ne možete da okrenete ventil.
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Ventil curi kada pokušate da ga okrenete.
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Voda nastavlja da teče i nakon što ste zatvorili ventil.
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WC šolja nastavlja da preliva i nakon što ste prekinuli dovod vode.
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