Kuvarica iz jedne od najpoznatijih beogradskih kafana otkrila je trik zbog kog su njene punjene paprike godinama među najtraženijim jelima. Iako većina domaćica u nadev obavezno stavlja pirinač, ona savetuje da ga zamenite jednim povrćem koje će jelo učiniti sočnijim, laganijim i još ukusnijim. Uz to je otkrila i nekoliko malih kulinarskih tajni koje prave veliku razliku.

1. Kratko potopite paprike

U veću posudu sipajte vodu, posolite je i potopite paprike na nekoliko minuta. Tako ćete lakše ukloniti peteljke i semenke, a paprike će izgubiti eventualnu gorčinu i biti ukusnije nakon kuvanja.

2. Tajna je u dobro pripremljenom nadevu

Za punjene paprike najbolje je koristiti svinjsko ili mešano mleveno meso. Možete ga ostaviti sveže ili ga kratko propržiti – izbor je na vama. Ako koristite sveže meso, na puteru prvo izdinstajte sitno seckani crni luk, pa ga dodajte mesu zajedno sa začinima.

3. Pirinač zamenite tikvicama

Umesto pirinča u nadev dodajte izdubljenu sredinu tikvice. Ovaj jednostavan trik čini punjene paprike laganijim, ali i neverovatno sočnim, dok povrće daje dodatnu punoću ukusa bez težine koju pirinač često ostavlja.

4. Napravite mali rez na dnu paprike

Na donjem delu svake paprike zasecite mali otvor. Kada ih poređate u šerpu i prelijete sosom, tečnost će lakše ući u unutrašnjost, pa će se nadev ravnomernije skuvati, a paprike će biti još sočnije.

5. Nemojte ih puniti do vrha

Jedna od najčešćih grešaka jeste previše nadeva. Paprike tokom kuvanja mogu da popucaju jer se sadržaj širi. Nadev stavljajte lagano, bez sabijanja, i ostavite malo prostora pri vrhu kako bi se sve lepo skuvalo i zadržalo oblik.