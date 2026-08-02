Svet poznatih obišla je vest da je Frederik Arno ponovo slobodan, čime je za mnoge devojke postao ponovo jedan od najpoželjnijih neženja na svetu.

Tridesetjednogodišnji naslednik luksuznog carstva LVMH sin je Bernara Arnoa, jednog od najbogatijih ljudi na svetu i predsednika kompanije koja poseduje neke od najpoznatijih luksuznih brendova.

Frederik je prethodno povezivan sa Lisom Manobal iz popularne grupe Blekpink. Iako njihova veza nikada zvanično nije potvrđena, mediji su godinama pisali o njihovoj bliskosti. Viđeni su zajedno u Parizu, Veneciji i Los Anđelesu, a Lisa je navodno provodila vreme i sa porodicom Arno.

Glasine o raskidu dodatno su se pojačale nakon što Frederik nije prisustvovao Lisinoj proslavi 29. rođendana. Njih dvoje nisu želeli da komentarišu svoj privatni život, ali su mediji zaključili da je njihov odnos verovatno završen.

Frederik danas vodi luksuzni brend Loro Pjana, dok je Lisa, osim muzičke karijere sa grupom Blekpink, ostvarila uspeh i kao glumica u seriji "Beli lotos".

Porodica Arno važi za jednu od najbogatijih porodica na svetu, a njihovo bogatstvo procenjuje se na više od 150 milijardi dolara!

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