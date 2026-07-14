Retrogradni Neptun počeo je 7. jula i trajaće do 12. decembra 2026. godine. Astrolozi smatraju da će ovaj period za četiri horoskopska otkriti skrivanu istinu i razjasniti ono što im je do sada bilo nejasno.

Astrolog Helena Hator tvrdi da će retrogradni Neptun narednih pet meseci otkrivati laži, tajne i zablude. Iako istina možda neće biti prijatna, mogla bi da donese važne promene i pomogne da donesete bolje odluke.

OVAN

Za Ovnove je najveće otkriće povezano sa njima samima. Do 12. decembra mogli bi da shvate da su se dugo zavaravali ili potcenjivali sopstvene mogućnosti.

Iskreno preispitivanje pomoći će im da otkriju skrivene talente i potencijal koji do sada nisu koristili. Ovaj period donosi više samopouzdanja, kreativnosti i hrabrosti da krenu putem koji zaista žele.

JARAC

Jarčevi će shvatiti da su propustili važnu priliku. Iako to može izazvati razočaranje, svrha ovog saznanja jeste da ih podstakne da ne propuštaju nove šanse.

Promene bi mogle da se dogode i u domu, pa je moguć plan za preseljenje ili renoviranje. Istovremeno se otvara neočekivana finansijska prilika, ali bi trebalo da budu oprezni kada je reč o poverenju prema bliskim ljudima.

RAK

Rakovi bi mogli da otkriju ko im nije bio iskren na poslu, ali i da shvate da su sami sebi predstavljali prepreku u karijeri.

Astrolozi smatraju da je narednih pet meseci povoljno za napredovanje, povišicu ili pronalazak boljeg posla. Oni koji budu dovoljno hrabri da naprave veliki korak mogli bi da ostvare značajan finansijski napredak.

VAGA

Vagama retrogradni Neptun donosi potpuno novu sliku budućnosti. Mnogi će promeniti profesionalne planove i dugoročne ciljeve, a istovremeno će jasnije videti ko im je pravi prijatelj, ističe astrolog za portal "Your Tango".

Neki odnosi mogli bi da se završe jer će se pokazati da pojedine osobe nisu bile iskrena podrška. Iako rastanci neće biti laki, oni će otvoriti prostor za zdravije odnose i uspešniju budućnost.

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