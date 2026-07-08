Nije mi važno da li će me put izaći hiljade evra ili ću za mnogo manje novca biti na istoj lokaciji, važno je to da se na njoj pojavim. Simbolično... u avionu sam sreo jednog poznatog, srpskog proslavljenog sportistu i ono što se kao sam zaključak izvodi jeste da ćemo nas dvojica sleteti na isto mesto i istu lokaciju.

E sada, to što će on imati privatnog vozača, a ja metro, pravi razliku - ali i ne. Sve su to iskustva.





Dobro došli u jeftini Madrid

Povlačim liniju i računam koliko sam novca morao da izdvojim za smeštaj i put.

Dakle, smeštaj za pet noći u hostelu sam platio 70 evra, dok sam let, kao korisnik posebnog programa jedne avio-kompanije, platio isto toliko, blizu 70 evra. Međutim, da sam samo malo ranije rezervisao svoj let, mogao sam da uštedim sigurno još 20 evra. U tom slučaju bih sigurno bio na sumi od 120 evra, a možda i 110 evra jer bi me ranija rezervacija i prevoza i smeštaja sigurno manje koštala.



Spavao sam, kao i svih prethodnih puta kada putujem sam, u hostelu sa još osam muškaraca iz raznih krajeva sveta. Nije bilo baš najugodnije iskustvo, ali šta da se radi.

No, o tome nekom drugom prilikom...

Kako sam se hranio?

Postoji ona moja čuvena rečenica, a to je da se na svakom putovanju trudim da se ponašam kao i u Beogradu. Dakle, retko idem u restorane, tako da hranu i na putovanju kupujem u marketima i sam spremam. Šetajući se gradom, uvek imam spremne sendvičiće, ili ako ih nemam, obično jedem negde usput za male pare. Tako da sam probao ćurose, sendvič sa lignjama i patatu.



Iskreno, patatu bih mogao i da preskočim jer je to, najprostije, krompir sa jajima i "nekim" začinima.

Sa ovakvim navikama jako malo novca potrošim na hranu.





Šta možete videti u Madridu?

Madrid jeste ogroman grad, ali ako ste od onih koji imaju snage da celi dan potroše na obilazak grada, glavni grad Španije možete obići za samo jedan dan. Na društvenim mrežama sam istražio lokacije koje treba obići, drugarice koja žive u Madridu ili su tamo živele su mi takođe dosta pomogle, posavetovale su me i obilazak grada sam završio za dva dana. Nisam hteo da se preforsiram i da u jednom danu sve obiđem.



Drugi dan sam čak stigao i da odem u njihov muzej "Prado". Prva moja reakcija kada sam ušao u muzej bila je - wow. Iako sam bio sam, izgovorio sam to glasno, pa onda procenite sami kakvo je to oduševljenje bilo.

Zašto sam ušao u "Prado"? Zato što su karte posle 18 h besplatne, ali određenim danima. Muzej radi do 20 h, tako da vam to nije dovoljno vremena da ga obiđete jer je ogroman, ali svakako možete videti ona najpoznatija dela.

Pored muzeja, najveći utisak na mene je ostavio i čuveni Retiro park, odnosno "pluća Madrida". Kada uđete u Retiro, gubite osećaj za stvarnost. Gubite osećaj o tome gde ste, odjednom postajete prisutni i svesni prirode, ljudi oko vas i trenutka. Rekao bih grad u gradu, ali pričamo ipak o parku.

O drugim znamenostima neću mnogo da vam pričam da se ne bismo zaglavili u istoriji Madrida.

Ljudi, estetika, kultura odevanja

Takođe, najveće oduševljenje bili su prijatni, srdačni, dobrodušni i kulturni ljudi. Nasmejani su, spremni da vam pomognu, usmere i druže se. Upoznao sam dosta novih ljudi, sklopio poznanstva koja i dan-danas negujem. Estetika odevanja je raznolika, jer je Madrid multikulturalan grad, ali u suštini vrlo su stilizovani, predimenzionirana garderoba je IN i muškarci i žene vrlo vode računa o svom izgledu. Estetika dosta podseća na onu s beograskih ulica pomešanu s italijanskom modom, ali su dosta slobodniji u odabiru kombinacija.



Jako je popularna održiva moda, tako da postoje i kvartovi sa mnoštvom prodavnica polovne garderobe.



Kratko ću se osvrnuti i na temperaturu... U Madridu leti ume biti baš toplo, tako da pre no što pođete tamo, savetujem da dobro razmislite da li vam treba 40+ stepeni, ali preživi se.

Odlazak u Valensiju

Ono što sam ja uradio jeste i odlazak u Valensiju. To je bio dodatni trošak, ali za dva sata vožnje u oba smera vozom iz Madrida do Valensije sam potrošio svega 30 evra.

Jednostavno sam morao videti more i okupati se u slanoj vodi.



Valensija se doslovno obiđe za jedno popodne, a to isto kažu i lokalci. Prelepa je, topla i estetična. Lepša mi je od Madrida, ali daleko od toga da je živa kao Madrid.

I da, probao sam hladnu orćatu ili orčatu, ne znam baš kako se izgovara i bila mi je odvratna. Jedno užasno iskustvo. Imala je ukus mleka pomešanog sa buđi koje se čuva u drvenim burićima u podrumu.

I da, paelja je sjajna...

Madrid ili Valensija?

Ako me pitate da li biram Madrid ili Valensiju, moj odgovor je Madrid, a objašnjenje je jednostavno. U periodu sam života kada mi je potrebno zabave, živosti, života, novih ljudi...



Jeste li vi bili u nekom od ova dva grada?

Bonus video:

