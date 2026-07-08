Pileća salata po receptu čuvene kuvarice Meri Beri savršen je izbor za tople letnje dane. Umesto obilnih i teških obroka, ova mediteranska salata pruža idealnu kombinaciju svežih sastojaka, bogatih ukusa i jednostavne pripreme.

Prema navodima BBC Fooda, jelo je nadahnuto mediteranskom kuhinjom, a njegov poseban šarm krije se u kremastom avokadu, sočnom paradajzu i mekanoj piletini obogaćenoj aromatičnim pesto prelivom.

Salata je odlična za brzu pripremu, jer je dovoljno sjediniti sve sastojke neposredno pre posluživanja. Recept je predviđen za šest osoba, dok jedna porcija ima približno 400 kalorija i oko 27 grama proteina, zbog čega predstavlja hranljiv i osvežavajući obrok idealan za vrele letnje dane.

Sastojci za idealan letnji obrok

Za pripremu ove ukusne salate biće vam potrebni sledeći sastojci:

3 pileća filea

2 velika avokada i 1 limun

Pola krastavca i 18 čeri paradajza

4 kašike svežeg pesta od bosiljka

6 kašika laganog majoneza

So i biber po ukusu, kao i 25 grama prepečenih pinjola

Mikrozelenilo i listovi bosiljka za završnu dekoraciju

Priprema

Piletinu iseći na tanke trakice. U većoj posudi pripremiti dresing tako što ćete sjediniti pesto, majonez i sok od pola limuna, a zatim dodati so i biber po ukusu.

Piletinu umešati u pripremljeni sos i sve dobro sjediniti. Za još bogatiji ukus, salatu možete ostaviti u frižideru nekoliko sati kako bi se sastojci povezali, iako ovaj korak nije obavezan.

Avokado iseći na komade i preliti sokom druge polovine limuna kako ne bi potamneo. Krastavac iseći na polumesece, a čeri paradajz prepoloviti.

Povrće dodati piletini, sve pažljivo promešati i začiniti prema ukusu. Na kraju posuti prepečenim pinjolima i ukrasiti mikrozelenilom i listovima bosiljka pre serviranja.

Zašto je mediteranska obrok salata pravi letnji hit?

U vremenu kada se traže jednostavni, brzi i lagani obroci, ova salata predstavlja savršen spoj hranljivih sastojaka i bogatih mediteranskih ukusa.

Priprema ne zahteva dugo zadržavanje u kuhinji, a krajnji rezultat je ukusno i atraktivno jelo koje može parirati specijalitetima iz restorana.

Bilo da je poslužite za porodični ručak ili kao laganu večeru, ova mediteranska obrok salata lako će postati omiljeni izbor za osveženje tokom toplih letnjih dana.

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