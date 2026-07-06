Bake i deke imaju važnu ulogu u odrastanju unuka i često predstavljaju veliku podršku roditeljima. Ipak, stručnjaci upozoravaju da pojedina ponašanja, čak i kada su vođena dobrim namerama, mogu izazvati nesuglasice u porodici i negativno uticati na dete ako se granice ne poštuju.

Jedan od najčešćih problema jeste ignorisanje roditeljskih odluka i molbi. Kada bake i deke uporno odbijaju da poštuju pravila koja su roditelji postavili ili nastavljaju sa ponašanjem na koje im je skrenuta pažnja, mogu narušiti autoritet roditelja i stvoriti dodatne tenzije u porodici.

Stručnjaci ističu da i nenajavljeni dolasci ili uključivanje u aktivnosti deteta bez prethodnog dogovora mogu predstavljati narušavanje porodičnih granica. Iako su takvi postupci često dobronamerni, roditelji se zbog njih mogu osećati kao da gube kontrolu nad odlukama koje se tiču njihovog deteta.

Važno je i pitanje poverenja. Ukoliko su porodični odnosi iz prošlosti bili narušeni ili su postojala loša iskustva, roditelji mogu odlučiti da ograniče kontakt dece sa bakama i dekama kako bi zaštitili njihovu dobrobit.

Na kraju, stručnjaci podsećaju da bake i deke, koliko god želeli da budu prisutni u životima unuka, treba da poštuju činjenicu da roditelji donose ključne odluke o njihovom vaspitanju. Jasno postavljene granice i međusobno uvažavanje smatraju se osnovom zdravih porodičnih odnosa i sigurnog okruženja za dete.