U svojim memoarima, Stefan Meril Blok podelio je potresnu priču o detinjstvu koje je, kako tvrdi, ostavilo duboke posledice na njegov život.

Sve je počelo kada je imao devet godina, kada ga je majka ispisala iz škole i odlučila da njegovo obrazovanje preuzme u svoje ruke. Uverena da klasičan sistem sputava kreativnost, preuzela je ulogu učitelja i organizovala njegovo školovanje kod kuće.

U jednom periodu njegovog odrastanja, kako navodi, majka je pokušala da promeni njegov fizički razvoj i navike. Kada je imala ideju da vežbe puzanja mogu poboljšati njegovu motoriku i rukopis, naterala ga je da se mesecima kreće po kući na rukama i kolenima, što je ostavilo fizičke posledice i bolna sećanja.

Pre toga, već je imala opsesiju njegovom kosom. Kada je primetila da mu se prirodna plava boja menja u tamniju, pokušavala je da je posvetli različitim preparatima. Prvo su korišćeni sprejevi, koji su dali neželjeni narandžasti ton, a zatim i jači hemijski tretmani, posle kojih je dobio i opekotine na glavi. Stefan kasnije opisuje da se u tim trenucima osećao zbunjeno, ali kao dete tada nije u potpunosti razumeo ozbiljnost situacije.

Devedesetih godina u Teksasu, kako navodi, školovanje kod kuće gotovo da nije imalo nadzor, pa je veći deo vremena provodio sam, čitajući u biblioteci ili gledajući televiziju, bez društva vršnjaka. Majka je, osim uloge roditelja, postala i njegov jedini „učitelj i vodič“, što je dodatno pojačalo njegov osećaj izolacije. U nekim trenucima, kako kaže, činilo mu se da mu je ceo svet sveden na kuću i majku.

Kada je napunio 14 godina, zatražio je da se vrati u školu. Roditelji su to odobrili, ali ni tada situacija nije bila uobičajena - umesto standardne školske torbe, dobio je kofer sa fiokama koji je morao da vuče, dok je umesto svesaka koristio staru pisaću mašinu. Godinama kasnije, u svojim memoarima, Stefan priznaje da dugo nije razumeo koliko je njegovo detinjstvo bilo drugačije od drugih. Iako je kasnije ostao u kontaktu sa majkom sve do njene smrti 2020. godine, odnos prema prošlosti ostao je složen.

On danas kaže da joj je delimično oprostio, svesan da je i ona imala sopstvene probleme i teške životne okolnosti. Ipak, ističe da mu je najteže padalo nešto drugo – ne fizički bol, već potpuna usamljenost i odsustvo normalnog detinjstva.

Kako je moguće da baš niko nije primetio šta se dešava? Ako i jeste, zašto nije pokušao da da to zaustavi? Stefan, tad još dete, nije to smatrao zlostavljanjem. Majka jeste važila za ekscentričnu osobu, ali i za ženu punu ljubavi, i verovatno je ta predstava prekrivala sve što je bilo negativno.

"Njena logika mi ni sada nije jasna. Ipak, ne verujem da je ikada svesno pomislila da me želi takvog – malog, zavisnog, zauvek vezanog za kuću. Bila je teška i komplikovana, ali i potpuno, gotovo opsesivno, posvećena porodici", kaže Stefan Meril Blok, koji danas sa suprugom i ćerkama živi u Njujorku.