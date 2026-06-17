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Krtice vam uništavaju travnjak i baštu? Uradite ovo i nećete više imati rupe svuda

Ovako ćete oterati krtice daleko od dvorišta i bašte.

Autor:  Vesna Vukadinović
17.06.2026.12:08
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Krtice vam uništavaju travnjak i baštu? Uradite ovo i nećete više imati rupe svuda
Foto: Shutterstock
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S lepim sunčanim danima dolazi i problem sa krticama. Ne postoji čarobno rešenje, ali pojedine biljke mogu prirodno odbijati ove podzemne životinje zahvaljujući svom intenzivnom mirisu i sastavu.

Stručnjaci savetuju da se ove biljke sade uz ivice leja, staza i osetljivih delova dvorišta i bašte, kako bi formirale prirodnu barijeru od štetočina. Dodatni plus je to što su mnoge od njih lepo cveće, pa istovremeno štite i ulepšavaju dvorište.

CARSKA KRUNA

Carska kruna poznata je po jakom i specifičnom mirisu lukovice. U hortikulturi se često navodi kao biljka koja pomaže u odbijanju krtica. Pored toga, visoka i raskošna cvetna stabljika ukrašavaće vaše dvorište.

KADIFICE

Kadifica je poznata kao odlična susedna biljka, a pritom je lepo cveće koje će vam krasiti dvorište. Vrste iz roda "tagetes" proizvode jedinjenja poput alfa-tertienila, koja pomažu u smanjenju štetnih organizama u zemljištu. Time tlo postaje manje privlačno i za krtice koje u njemu traže hranu.

NARCIS

Narcis spada među najčešće preporučivane lukovičaste biljke za zaštitu od krtica. Njihove lukovice sadrže materije koje mnoge životinje izbegavaju. Sadnjom narcisa uz ivice bašte možete učiniti zemljište manje privlačnim za kopanje, a istovremeno uneti boju u rano proleće.

UKRASNI LUK

Ukrasni luk poznat je po intenzivnom mirisu karakterističnom za porodicu luka. Upravo taj snažan miris može odbijati krtice i druge baštenske štetočine. Osim zaštitne uloge, ukrasni luk je lepa dekoracija u dvorištu i bašti.

NANA

Nana ima intenzivan miris koji može poremetiti orijentaciju podzemnih životinja. Ipak, treba je saditi oprezno, najbolje u saksije ili jasno ograničene delove dvorišta ili bašte, jer se brzo širi.

Kako postići najbolji efekat?

Za najbolju prirodnu zaštitu od krtica, kombinujte više ovih biljaka i rasporedite ih duž ivica travnjaka i leja. Iako nijedna biljka ne garantuje potpunu zaštitu, pravilno planiranje i sadnja mogu značajno smanjiti problem i pomoći vam da uživate u urednoj, zdravoj i zaštićenoj bašti.

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