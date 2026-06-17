Svi se ponekad požale. Nekad je razlog umor, nekad stres, a nekad jednostavno osećaj da se stvari nisu posložile onako kako smo očekivali. Ipak, u astrologiji se za neke horoskopske znakove često kaže da češće od drugih primećuju ono što ne valja. Njima retko promaknu sitnice, nedostaci i tuđi propusti, zbog čega ih okolina ponekad doživljava kao osobe kojima je teško udovoljiti.

Njihovo nezadovoljstvo ne mora uvek dolaziti iz loše namere. Često se radi o osobama koje imaju visoka očekivanja, jasnu sliku o tome kako bi nešto trebalo izgledati ili snažnu potrebu da sve bude pod kontrolom. Kada se stvarnost ne poklopi s njihovim zamišljenim standardima, prigovori se pojave vrlo brzo. Evo o kojim je znakovima reč.

Devica

Device se često povezuju s perfekcionizmom i izraženim osećajem za detalje. One primećuju ono što drugi lako previde, od sitnih grešaka u dogovoru do neuredno odrađenog posla. Upravo zato se često čini da im je teško ugoditi, jer se retko zadovoljavaju površnim rešenjima.

Rođeni u ovom znaku obično imaju vrlo jasnu sliku o tome kako bi stvari trebale funkcionisati. Ako nešto nije dovoljno precizno, organizovano ili logično, brzo će to komentarisati. Njihove primedbe ponekad zvuče kao stalno prigovaranje, iako ih one često doživljavaju kao korisne savete.

Device se ne žale samo zato da bi stvarale napetost. One često veruju da se gotovo sve može poboljšati ako se uloži malo više truda. Problem nastaje kada okolina oseti da ništa nije dovoljno dobro i da iza svakog pokušaja sledi nova kritika.

Jarac

Jarčevi imaju visoke standarde i teško prihvataju nemar, neodgovornost ili izgovore. Oni očekuju ozbiljnost, trud i rezultate, pa ih lako izbace iz takta situacije u kojima neko kasni, obećava previše ili ne odradi svoj deo posla. Zbog toga mogu delovati kao osobe koje uvek imaju neku zamerku.

Rođeni u ovom znaku često ne vole gubiti vreme na ono što smatraju neozbiljnim. Ako procene da se neko ne ponaša dovoljno odgovorno, neće dugo ćutati. Njihovo nezadovoljstvo najčešće dolazi iz potrebe za redom i osećajem da stvari imaju smisla.

Jarčevi se retko žale bez razloga, ali kada počnu, mogu zvučati vrlo strogo. Njima nije dovoljno da je nešto urađeno, nego žele da bude urađeno kako treba. Upravo zato drugima ponekad izgleda kao da im se nikada ne može potpuno udovoljiti.

Rak

Rakovi su vrlo osetljivi na odnos koji drugi imaju prema njima. Oni često pamte ton glasa, sitne propuste, zaboravljene dogovore i trenutke u kojima su se osećali zanemareno. Kada osete da ne dobijaju dovoljno pažnje ili razumevanja, njihovo nezadovoljstvo može brzo izaći na površinu.

Rođeni u ovom znaku ponekad se žale jer žele potvrdu da su važni. Njima nije uvek dovoljna praktična pomoć; žele osetiti toplinu, brigu i iskrenu prisutnost. Ako toga nema, mogu postati povređeni i početi ukazivati na sve što im nedostaje.

Rakovi često ne traže savršenstvo u tehničkom smislu, nego emocionalnu sigurnost. Problem je u tome što okolina ne zna uvek šta im tačno treba pa njihovi prigovori mogu delovati nejasno ili preterano. Iza njih se, međutim, najčešće krije potreba da se osećaju viđeno i cenjeno.

Vaga

Vage vole sklad, lepo ponašanje i osećaj da su stvari uravnotežene. Kada nešto naruši atmosferu, kada se neko ponaša nepristojno ili kada situacija ne izgleda onako kako su zamislile, mogu postati izrazito nezadovoljne. Njihovi prigovori često dolaze iz potrebe da se sve vrati u ravnotežu.

Rođeni u ovom znaku mogu biti zahtevni jer imaju razvijen osećaj za nijanse. Primećuju ton razgovora, način na koji je neko nešto rekao, raspored u prostoru ili utisak koji neka situacija ostavlja. Ako nešto deluje grubo, neuredno ili nepravedno, teško će se opustiti.

Vage se ne žale uvek direktno, ali njihovo nezadovoljstvo često se vidi kroz komentare, uzdahe ili stalno vaganje svake mogućnosti. One žele da sve bude prijatno, lepo i korektno, no upravo zbog toga drugima ponekad deluju kao osobe kojima je vrlo teško pogoditi meru.

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