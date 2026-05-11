Lindzi Hol, stručnjakinja za odnose s javnošću i autorka popularnog Substack bloga, izazvala je lavinu komentara nakon što je opisala trenutak koji joj je potpuno uništio vezu. Sve je počelo bezazleno, pozajmila je laptop svog dečka kako bi odgovorila klijentu, jer joj se telefon ispraznio. Dok je on spavao pored nje na kauču, na ekranu joj je pažnju privukao naslov otvorenog ChatGPT razgovora: „Problemi u vezi i nesigurnost“.

Kaže da je u trenutku osetila knedlu u grlu, ali radoznalost je bila jača.

„Gledala sam u ekran i odmah poželela da nikada nisam pročitala to što jesam“, napisala je ona.

U prepisci je njen dečko od veštačke inteligencije tražio savet o njihovoj vezi. Pitao je čak i: „Da li bi trebalo da budem zaljubljen posle tri i po meseca?“ Potom je nabrajao sve što mu smeta kod nje, njen način života, osetljivost, prošle probleme sa ishranom, pisanje na internetu, pa čak i njene tri mačke. Ali ono što ju je potpuno slomilo bila je jedna rečenica: „A tu je privlačnost.“

Lindzi priznaje da sebe ne smatra savršenom ženom, ali kaže da joj je upravo fizička bliskost bila jedina stvar u koju nikada nije sumnjala u toj vezi.

„Čitala sam iznova i iznova jer moj mozak nije mogao da prihvati da čovek koji me grli i ljubi zapravo ovako govori o meni“, napisala je.

Ipak, pravi šok usledio je tek kasnije. Dok je čitala njegovu detaljnu „analizu“, shvatila je da nijednom nije napisao ništa lepo o njoj. Nije postojala nijedna pozitivna stvar, nijedan razlog zbog kog je voli. A onda je naišla na rečenicu koju, kako kaže, nikada neće zaboraviti:

„Jednostavno nisam ponosan na nju.“

Posle toga više ništa nije bilo isto.

Iako priznaje da je narušila njegovu privatnost, kaže da ju je više zabolela činjenica da je njihova veza pretvorena u nešto nalik poslovnom izveštaju koji analizira veštačka inteligencija.

„Nije me povredilo to što ima privatne misli. Svi ih imamo. Zabolelo me je što je naš odnos izgledao kao hladna procena bez ijedne lepe emocije“, objasnila je.

Nakon što je pročitala sve, tiho je ustala sa kauča, uzela svoje stvari i otišla, dok je on još spavao. Kada joj je kasnije došao na vrata i panično pitao šta se desilo, izgovorila je samo:

„Pročitala sam sve. Pročitala sam ceo tvoj ChatGPT.“

Usledili su suze, izvinjenja i pokušaji da spasu vezu. On joj je objašnjavao da je sve pisao zbog nesigurnosti i anksioznosti u vezi, da mu je AI služio kao ventil. Ipak, šteta je već bila napravljena. Njih dvoje su ostali zajedno još nekoliko meseci, ali je veza na kraju ipak pukla. Danas kaže da mu je oprostila, ali da je celo iskustvo promenilo način na koji gleda ljubav, privatnost i ulogu veštačke inteligencije u modernim odnosima.

„Ljudi kažu da sam ja prekršila njegovu privatnost čitajući mu poruke. Ali na neki način, naša veza je već bila prepuštena mašini koja prikuplja naše podatke“, zaključila je ona.