Sa dolaskom leta, mnoge žene imaju problem da pronađu kombinaciju koja izgleda moderno, a istovremeno je lagana i prijatna za visoke temperature. Čini se da je Kajli Džener pronašla savršeno rešenje.

Popularna rijaliti zvezda i influenserka nedavno je viđena u jednostavnom, ali veoma efektnom izdanju – uskoj beloj majici bez rukava i tamnim farmerkama. Isti model majice nosila je i tokom Koačele, što potvrđuje da joj je ovaj komad jedan od omiljenih za leto.

Jednostavna kombinacija izgleda luksuzno

Nakon Met Gale, Kajli Džener pojavila se sa Timotijem Šalameom u Medison Skver Gardenu u mnogo svedenijem stajlingu nego inače. Nosila je belu usku majicu bez rukava, tamne farmerke i kombinaciju upotpunila luksuznom tamnoplavom torbom, Miju Miju papučama i upečatljivim nakitom. Iako je poznata po skupocenim modnim detaljima poput Ermes Birkin torbe, upravo je jednostavna majica bila glavni komad njenog outfita.

Tajna je u beloj majici bez rukava

U centru cele modne kombinacije nalazi se bela majica bez rukava brenda Guizio koja košta 43 evra. Kajli Džener se često vraća ovom modelu jer savršeno prati liniju tela, a pritom izgleda udobno i minimalistički.

Njena jednostavnost omogućava lako kombinovanje sa luksuznim modnim detaljima, ali i sa svakodnevnim komadima garderobe, poput farmerica kako je to Kajli uradila. Upravo zato mnogi smatraju da je bela majica bez rukava nezaobilazan komad za leto 2026. Mi smo je pronašli u Zari za 890 dinara.

