Većina ljudi nakon tuširanja očekuje peškir i možda poslugu u sobi, a ne divlju životinju koja strpljivo čeka u njihovoj sobi. Upravo taj trenutak se pretvorio u nezaboravan susret kada se Džentri Hejl suočila licem u lice sa kapibarom koja je mirno lutala njenim prostorom u Gvajani.

„Upravo sam izašla iz tuša, i u mojoj sobi je kapibara. Zdravo, dušo. Šta radiš? Ovo nije tvoja kuća“, kaže Hejl u TikTok videu, dok joj je glas mešavina neverice i oduševljenja, dok životinja polako okreće glavu i odlazi iz sobe.

Ovaj trenutak je za Džentri, 28-godišnju putopisnu novinarku iz Solt Lejk Sitija u Juti, bio iznenađujuć, ali ne potpuno neočekivan s obzirom na okruženje. Doputovala je u Gvajanu kako bi izveštavala o divljim životinjama u savani Rupununi, kao i o lokalnim naporima za očuvanje prirode i rastućoj turističkoj industriji zemlje.

„Bila sam na putovanju u Gvajani kako bih učila o divljem svetu u savani Rupununi, lokalnim naporima za očuvanje prirode i razvoju turizma u zemlji“, rekla je ona za People. „Boravila sam na ranču ,,Whichabai" kada je kapibara ušla u moju sobu.“

Ranč ,,Whichabai" je privatno ekološko imanje poznato po imerzivnim, niskouticajnim putovanjima i bliskim susretima sa divljim životinjama. Oko šest divljih kapibara se često kreću po imanju. Ove životinje su postale neuobičajeno opuštene u prisustvu ljudi, a Džentri dodaje da je čak imala priliku da pliva i igra se sa njima u jezeru.

Na ovakvom mestu, čak se i granice između unutrašnjeg i spoljnog prostora mogu zamagliti. „Nije neobično da vam jedna samo uđe u sobu kada ostavite vrata otvorena!“ kaže ona.

Džentri je bila potpuno svesna da su susreti sa divljim životinjama deo iskustva i deo privlačnosti. Putnici često dolaze u ovaj region nadajući se da će videti životinje poput džinovskih mravojeda, rečnih vidri, tapira, pa čak i jaguara.

„To je razlog zbog kojeg mnogi ljudi dolaze u Rupununi — da vide kapibare, džinovske mravojede, džinovske rečne vidre, kajmane, tapire, stotine vrsta ptica, pa čak i povremenog jaguara“, kaže ona.

Nadrealan trenutak

Ipak, malo koji susret deluje tako lično kao deljenje sobe sa jednom takvom životinjom. U videu, kapibara izlazi jednako mirno kao što je i ušla, dovodeći ovaj nadrealan trenutak do tihog kraja.

„Na kraju videa možete videti kako ona polako izlazi iz moje sobe“, rekla je Džentri. „Ne znam koliko je dugo bila unutra, ali se okrenula i otišla čim sam izašla iz kupatila.“

To iskustvo postalo je jedan od najzapaženijih trenutaka putovanja ispunjenog retkim susretima sa divljim životinjama. Džentri se seća kako je držala spašenu bebu džinovskog mravojeda i viđala sve — od kornjača i žaba do ptica i insekata.

„Videla sam mnogo uzbudljivih divljih životinja koje nikada ranije nisam videla“, kaže ona, napominjući da nijedan od tih susreta nije bio tako blizak kao onaj sa kapibarom.

Za Hejl, ovaj trenutak oslikava ono što Gvajanu čini posebnom. Ona je opisuje kao mesto gde priroda i dalje deluje neposredno i nefiltrirano, nudeći putnicima dublju povezanost sa okruženjem.

„Putovanje u Gvajani nije ličilo ni na jedno drugo koje sam ikada imala“, kaže ona. „Za putnike koji su spremni da odu malo van utabanih staza, toplo bih preporučila Gvajanu kao savršen spoj avanture, uranjanja u prirodu i iskrene povezanosti sa okruženjem.“

