Porodica 75-godišnjeg vozača kamiona koji je poginuo u požaru nakon saobraćajne nesreće u Las Vegasu pamti ga kao neverovatnog dedu.

Policajci su u četvrtak, 9. aprila reagovali na sudar šlepera i putničkog automobila u blizini ulica Simons i Sitizen, saopštila je Policijska uprava Severnog Las Vegasa u izjavi podeljenoj sa magazinom People.

Kada su stigli na mesto nesreće, oba vozila bila su u plamenu.

„Preliminarna istraga ukazuje da se 'Dodge Challenger' kretao ka severu ulicom Simons velikom brzinom, dok je šleper marke 'Freightliner' skretao ulevo sa južnog pravca u industrijski kompleks, prelazeći trake za saobraćaj ka severu“, saopštila je policija. „Došlo je do sudara dva vozila, što je izazvalo požar.“

Vozači oba vozila proglašeni su mrtvima na licu mesta.

Vozač kamiona identifikovan je od strane porodice kao Teri Bilton, deda 15 unučadi, koji je „živeo punim plućima i imao energiju koja je privlačila ljude“.

Tragedija za porodicu

Porodica Bilton je navela da se nesreća dogodila na kraju njegove smene vožnje kamiona, kako prenosi KNTV-TV.

„Ovaj gubitak je potpuno potresao našu porodicu. On nije bio samo otac, već partner, oslonac i neko ko je svima nama značio mnogo“, napisala je njegova ćerka Čejeni Rejes u poruci objavljenoj na stranici GoFundMe.

Pored sećanja na njegovo vreme kao trkača na motociklima van puta, Rejesova se osvrnula i na to koliko je Bilton uvek bio prisutan u životima svojih voljenih.

„Bio je ogroman deo života svojih unuka“, napisala je ona. „Oni su ga obožavali, a i on njih jednako. Bio je tu, pravio uspomene i davao im ljubav koju će zauvek nositi sa sobom.“

Deca

Rejesova je rekla za KVVU-TV da je bilo izuzetno teško deci reći „da je njihova omiljena osoba preminula“.

Takođe je navela da je jedna od njegovih unuka prva saznala za nesreću, nakon što je došla na mesto događaja kada porodica nije mogla da ga pronađe.

„Ona je protrčala kroz traku za obezbeđenje… vrištala je, to je moj deda, to je moj deda. A onda sam čula kako je istražitelj rekao: ‘Oh, da, dušo, jako nam je žao’“, rekla je Rejesova.

