Na TikTok-u pojavio se snimak koji je za kratko vreme izazvao lavinu reakcija, koji sada ima više od 9 miliona pregleda, i podelio korisnike širom sveta.



Na videu se vidi romantičan trenutak kada mladić odlučuje da zaprosi devojku na posebnom, uzvišenom mestu u Diznilendu, dok okupljeni posetioci oko njih aplaudiraju i raduju se njihovoj sreći.

Od radosti do pakla

U trenutku kada je izvadio prsten i kleknuo, scena je dobila neočekivan obrt. Pripadnik obezbeđenja je dotrčao između njih, uzeo prsten iz mladićeve ruke i zamolio par da siđe sa tog mesta, uz objašnjenje da prosidbu mogu da nastave na drugoj lokaciji.





Komentari

Ovaj potez izazvao je burne reakcije na društvenim mrežama. Dok jedni smatraju da je reč o nepotrebnom kvarenju jednog posebnog trenutka i da je obezbeđenje reagovalo previše strogo, drugi ističu da pravila postoje sa razlogom, posebno na prometnim i potencijalno rizičnim lokacijama, te da je bezbednost posetilaca na prvom mestu.

Snimak je tako pokrenuo raspravu o granici između ličnih trenutaka i javnih prostora, ali i o tome koliko daleko pravila treba da idu kada je reč o spontanosti i emocijama.



Šta vi mislite da li je ovaj gest obezbeđenja u redu, odnosno da li je momak baš na tom mestu morao da veri svoju devojku?

Bonus video:



