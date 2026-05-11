Naš teniser Hamad Međedović nikada ne krije emocije dok je priča o podršci porodice, posebno majke, čije mu prisustvo na tribinama, kako kaže, donosi dodatni mir i sigurnost na terenu.



Jednom prilikom otkrio je i i to da je jedan od najvažnijih trenutaka u njegovoj karijeri bio odlazak u Španiju, gde je, kako ističe, u potpunosti posvetio život tenisu i sportskom napretku i da mu je sva podrška porodice u tim trenucima jako značila.

Ipak, pored sportskih tema, javnost neprestano zanima i nešto iz njegovog privatnog života.



Kako već neko vreme živi i trenira u Španiji, mnogi su se pitali da li je njegova cura Španjolka, ali na to je Hamad već imao jasan odgovor:

— Naša je.

Podsetimo se i da je ranije, 2024. godine potazano pitanje da li je on u vezi:



— Jesam, 3 godine već. Tri i po. Neću da otkrivam ko je... mislim znaju svi, ali ne volim puno svoje ljude da eksponiram na društvenim mrežama. Jer ti kada izgubiš meč, poruke koje dobijaš... Viktor mi je pričao šta je njegova žena dobijala, članovi porodice. To su pretnje neke, ludačke — rekao je Međedović u jednom intervjuu.