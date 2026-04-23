Sve više se šuška o mogućoj veridbi glumice Zoi Kravic i pevača Harija Stajlsa. Naime, par je viđen u javnosti u šetnji ulicom, a na Zoinoj ruci lako je uočljiv prsten - koji dodatno potvrđuje glasine o veridbi, piše People.

Glumica i pevač romantično su povezani od avgusta prošle godine, kada su ih fanovi uočili zajedno u Rimu, a sve je odjeknulo kada su kroz grad šetali držeći se za ruke. Nagađanja su kasnije i potvrđena kada su Stajls i Kravic uslikani usred poljupca.

Izvor za People rekao je: „Deluju vrlo ozbiljno i fokusirani su na davanje prioriteta zajedničkom vremenu. Čini se da su takođe stvorili zajednički život u kojem oboje istinski uživaju.”

Iako oboje u javnosti nisu razgovarali o svom odnosu, Stajls je u intervjuu za Rolling Stone rekao da o svom privatnom životu van posla ne priča i da mu je to doprinelo u pozitivnom smislu.

Stajls je ranije bio povezan sa zvezdama poput Kendal Džener, Olivije Vajld i Tejlor Svift, dok Kravic veridbe nisu nepoznanica – bila je udata za glumca Karla Glusmana, od kojeg se razvela 2021. godine, te je nedugo nakon bila verena za Čeninga Tejtuma.

Ipak, slavni par se još nije oglasio na tu temu.

