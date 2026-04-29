Vest o veridbi glumice Zoi Kravic i pevača Harija Stajlsa nakon osam meseci odjeknula je u svetu šoubiza ovih dana, a izgleda kako je na sve suptilno reagovao i glumičin bivši verenik, glumac Čening Tejtum.

On je na svom Instagram profilu podelio zagonetnu pesmu o teskobi i „razvodu“ samo četiri dana otkako se počelo pisati o veridbi slavnog para. Pesma se zove „My Brain And Heart Divorced“ Džona Roedela i prikazuje emocionalni i fizički napor zbog teskobe, gde se um i srce odvajaju od drugih organa.

„Moj mozak i srce su se razveli pre deset godina zbog toga ko je kriv za to koliko sam se zeznuo. Na kraju, nisu mogli biti u istoj sobi jedno s drugim. Sada moja glava i srce dele starateljstvo nada mnom. Ostajem sa svojim mozgom tokom nedelje, a moje srce me drži vikendom. Nikada ne razgovaraju jedno s drugim“, piše u objavi.

Tejtum, koji je preko vikenda proslavio 46. rođendan, raskinuo je sa Zoi u oktobru 2024. nakon tri godine zajedno, otkazavši veridbu. Britanska pop zvezda Hari zaprosio je ćerku Lise Bonet i Lenija Kravica prstenom od 10 karata s ovalnim žutim dijamantom, procenjenim na milion dolara, piše Daily Mail.

„Potpuno je zaljubljen. Skočio bi s litice za nju. Kravic je na sedmom nebu i niko u njihovu krugu nije iznenađen“, rekao je izvor za Page Six. Zoi je prijateljima rekla da je odmah pristala na „staromodnu, romantičnu“ prosidbu jer je „ludo zaljubljena u njega“.

U ranijem intervjuu za emisiju The Zane Lowe Show, Stajls je otkrio da se želi oženiti i osnovati porodicu. „Zaustavim sve, a onda mogu odlučiti šta želim vratiti. Koje su zapravo stvari koje želim u životu? Ako si stalno na turneji i radiš ovo celo vreme i sve te stvari, nemaš prostora za pravi izbor. Mislim da sam imao iskren razgovor sa sobom o tome, u redu, za pet godina, kako želim da mi život izgleda? I kako onda napraviti promene da bih to postigao? Ne želim biti tip koji je sam. Želim biti ispunjen i želim biti u sjajnim odnosima s ljudima. Želim imati sjajna prijateljstva s ljudima. Želim porodicu. Želim te stvari. To mi je jednostavno omogućilo da pomislim, u redu, šta moram učiniti da stvorim prostor da se te stvari dogode? Ne mogu samo očekivati da će mi se to dogoditi.“

Pre nego što je bila s Tejtumom, Kravic je provela 18 meseci u braku s glumcem Karlom Glusmenom.

Tejtum, koji je bio s britanskom pop zvezdom Džesi Dži od 2018. do 2020., sada je u vezi s francusko-australijskom lepoticom Inkom Vilijams od januara 2025. Devet godina proveo je u braku s Dženom Devan s kojom ima ćerku Everli Tejtum.

