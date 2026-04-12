Ovan

Ponedeljak vam donosi snažan početak nedelje i potrebu da odmah krenete u akciju. Imate energiju da rešite ono što ste odlagali ali je važno da ne žurite bez plana. Fokus i strpljenje vam donose najbolje rezultate.

Bik

Važno vam je da zadržite svoj ritam i ne dozvolite da vas obaveze preplave. Možete imati potrebu za sigurnošću i stabilnošću pa ćete se držati poznatih stvari. Ponedeljak je dobar za postavljanje temelja za naredne dane.

Blizanci

Komunikacija je naglašena i možete imati više razgovora sastanaka ili razmene informacija. Neka vest može vam otvoriti novu perspektivu. Važno je da jasno izrazite svoje misli i ne rasipate energiju na nebitne stvari.

Rak

Emocije su izraženije i možete biti osetljiviji na atmosferu oko sebe. Važno je da pronađete balans između posla i unutrašnjeg mira. Kratak trenutak za sebe može vam pomoći da se stabilizujete.

Lav

Ponedeljak vam daje priliku da se istaknete kroz ono što radite. Vaša energija je primećena i možete dobiti priznanje ili podršku. Važno je da verujete u sebe i ne sumnjate u svoje sposobnosti.

Devica

Fokusirani ste na obaveze i detalje i možete biti veoma produktivni. Dan je dobar za organizaciju planiranje i rešavanje praktičnih stvari. Pokušajte da ne budete previše kritični prema sebi.

Vaga

Odnosi sa drugima dolaze u prvi plan i može se pojaviti potreba za kompromisom. Važno je da budete iskreni ali i da zadržite miran pristup. Ponedeljak vam donosi priliku da uspostavite ravnotežu.

Škorpija

Intuicija vam je snažna i može vam pomoći da donesete važnu odluku. Dan je dobar za fokus na dublje teme i rešavanje nečega što vas opterećuje. Verujte svom unutrašnjem osećaju.

Strelac

Potreba za kretanjem i novim idejama je naglašena. Možete razmišljati o planovima promenama ili učenju. Ponedeljak vam donosi optimizam ali je važno da napravite konkretne korake.

Jarac

Usmereni ste na ciljeve i odgovornosti. Možete imati dosta obaveza ali uz dobru organizaciju postižete mnogo. Važno je da ne zaboravite da napravite pauzu i odmorite se.

Vodolija

Nove ideje i inspiracija dolaze spontano. Razgovor sa nekim može vam doneti zanimljiv uvid ili novu mogućnost. Ponedeljak je dobar za kreativno razmišljanje i planiranje.

Ribe

Osećajnost i intuicija su pojačani pa možete dublje doživljavati sve oko sebe. Potrebno vam je malo više mira kako biste ostali u balansu. Kreativne aktivnosti mogu vam pomoći da se stabilizujete, piše astrološkinja Nena Janković.



