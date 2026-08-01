Pred vama je naš mali vodič za elegantnu navigaciju kroz retrogradni Saturn.

1. Zaboravljaćete i propuštaćete obaveze i to je u redu

To svakako nije smak sveta, ali zahteva prilagođavanje i, pre svega, anticipaciju. Da biste održali kontrolu, maksimalno iskoristite planere i podsetnike svih vrsta.

Dok retrogradni Merkur donosi nesporazume u komunikaciji, retrogradni Saturn remeti naš osećaj za disciplinu i okvire na koje smo navikli. Kada on uspori, sve što strukturira vašu svakodnevicu može delovati haotično. Zato je sada pogodan momenat da: