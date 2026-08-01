Ako imate osećaj da vam u poslednje vreme stvari ne idu od ruke, niste jedini, a zvezde imaju udela u tome. Saturn je započeo svoj retrogradni hod 26. jula i ostaće u toj fazi sve do 20. decembra 2026. godine. Šta to zapravo znači?
Bez Saturnovog strogog kosmičkog nadzora, prinuđeni smo da preuzmemo inicijativu i oslonimo se na sopstvenu zrelost. Tokom ovog retrogradnog perioda, prepreke i sitni propusti mogu se nizati jedni za drugim, posebno u sferi karijere i finansija. Kako prebroditi ovaj period bez stresa?
Pred vama je naš mali vodič za elegantnu navigaciju kroz retrogradni Saturn.
1. Zaboravljaćete i propuštaćete obaveze i to je u redu
To svakako nije smak sveta, ali zahteva prilagođavanje i, pre svega, anticipaciju. Da biste održali kontrolu, maksimalno iskoristite planere i podsetnike svih vrsta.
Dok retrogradni Merkur donosi nesporazume u komunikaciji, retrogradni Saturn remeti naš osećaj za disciplinu i okvire na koje smo navikli. Kada on uspori, sve što strukturira vašu svakodnevicu može delovati haotično. Zato je sada pogodan momenat da:
- Preispitate svoje dnevne rutine.
- Unapredite komunikaciju na radnom mestu, pojednostavite procese i delegirate zadatke.
- Pronađete efikasniji sistem za vođenje rasporeda.
- Investirate u kvalitetan planer (da, ovo se naročito odnosi na Ribe).
Ukratko, reorganizacija je vaš najbolji saveznik.
2. Dozvolite sebi predah
Budite nežni prema sebi i ne mešajte efikasnost sa samokritikom. Planeta koja nas inače neumorno podseća da svaki naš postupak nosi posledice i da uvek možemo bolje, trenutno pauzira te iskoristite tu energiju da se opustite.
Udahnite duboko i sagledajte stvari iz šire perspektive. Promena fokusa je lekovita, a ovo je savet koji Device posebno treba da usvoje. Na kraju krajeva, uvek može biti izazovnije. Setite se vremena kada niste ni znali da retrogradne planete utiču na našu svakodnevicu.
3. Idealan trenutak za svođenje računa
„Da li ste regulisali porez i račune?”, pitanje je koje bi tipičan Jarac postavio.
Saturn je vladar ovog znaka i njemu je od izuzetne važnosti da vaše obaveze budu besprekorno sređene. Tokom retrogradnog Saturna, zvezde vas pozivaju da:
- Detaljno pregledate svoje bankovne izvode.
- Preuzmete potpunu kontrolu nad budžetom, možda uz pomoć neke praktične aplikacije.
- Racionalizujete troškove i usmerite se na ono što je zaista važno.
4. Oslobodite se svega što vas opterećuje
Uz retrogradni Saturn, veliko spremanje nije rezervisano samo za proleće. Nenošena odeća, pretrpani ormari, odnosi koji vas iscrpljuju, pa čak i knjige i serije koje mesecima čekaju da budu završene znače da je vreme za detoksikaciju. Sada je trenutak za odlučnu selekciju koju već dugo odlažete. Cilj? Pročistiti, pojednostaviti i uneti svežu energiju u svoj život.
Odlična vežba za ovaj period: raščistite listu naloga koje pratite na društvenim mrežama. Donošenje ovih manjih odluka osnažiće vas za mnogo krupnije poteze.
5. Ultimativni savet: Naučite da zatražite pomoć
Zvuči jednostavno, ali u praksi to često nije. Neki prirodno znaju kada je vreme da potraže oslonac, dok je za druge to veština koja se uči.
U svakom slučaju, retrogradni Saturn je savršena prilika da prevaziđete ponos i oslonite se na druge. Iako nas ova planeta uči da rastemo kroz sopstvena iskustva, to ne znači da svaku prepreku morate savladati potpuno sami. Podeljen teret uvek je lakši za nošenje, ističe Elle.
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