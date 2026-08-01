Erik Marija Remark, jedan od najistaknutijih poznavalaca ljudske prirode, imao je izuzetno oštra zapažanja o lepoti, dostojanstvu i prolaznosti vremena. Smatrao je da žena počinje da stari onda kada počne da skriva svoje nesavršenosti i kada prestane da vodi računa o sebi i svom telu.

Prema njegovom mišljenju, upravo te navike otkrivaju strah od života i mogu mnogo brže narušiti mladalački izgled nego same prirodne promene koje dolaze sa godinama.

Autor poznatih dela poput Tri ratna druga verovao je da se vreme ne može pobediti pogrešnim pristupom. Prava lepota, prema njegovim shvatanjima, ne proizlazi iz pokušaja da se sakriju tragovi godina, već iz prihvatanja sebe i očuvanja unutrašnjeg dostojanstva.

Kada prirodnost zamene maska i pretvaranje, a samopoštovanje ustupi mesto odustajanju od sebe, tada počinje prava starost.

Skrivanje sopstvenih mana, prema Remarkovom viđenju, može biti znak da žena gubi vezu sa svojom prirodnošću. Smatrao je da preterano oslanjanje na estetske zahvate ili tešku šminku u pokušaju da se zaustavi vreme često može proizvesti suprotan efekat i udaljiti osobu od njene autentičnosti.

Mnoge žene danas pokušavaju da sakriju svoje godine uz pomoć estetskih tretmana i filera, verujući da će na taj način sačuvati privlačnost. Ipak, poznati pisac je smatrao da prava lepota ne zavisi od pokušaja da se zaustavi vreme, već od prihvatanja sebe i sigurnosti koju žena nosi u sebi.

Žena počinje da stari onda kada prestane da veruje u svoju prirodnu lepotu i kada izgubi povezanost sa sopstvenom vrednošću.

Najvažnije je sačuvati mladost duha i negovati sebe na način koji odražava unutrašnju snagu i samopouzdanje. Godine se ne vide samo kroz izgled, već i kroz držanje, način govora, glas, pokrete i celokupno ponašanje.

Zato je važno voditi računa o zdravlju, negovati pravilno držanje i sa ponosom prihvatiti sva iskustva koja su nas oblikovala. Pokušaji da se sakriju godine često ne donose željeni efekat, već mogu ostaviti utisak neprirodnosti.

Gubitak elegancije može umanjiti privlačnost

Drugi važan deo Remarkovog pogleda na starenje odnosi se na način ponašanja i odnos prema sebi.

Žena počinje da gubi svoju posebnu energiju kada pokušava da se predstavi mlađom po svaku cenu, bilo kroz neprimereno ponašanje ili odeću koja ne odgovara njenoj ličnosti i životnom iskustvu. Prava mladost ne nalazi se u pokušaju da se oponaša mladost, već u pogledu, osmehu, energiji i načinu na koji osoba nosi sebe.

Kada želja da se izgleda mlađe postane važnija od unutrašnjeg zadovoljstva, nestaje prirodna harizma. Umesto da neguje mir i samopouzdanje, osoba može postati zarobljena u očekivanjima okoline.

Prava elegancija podrazumeva prihvatanje sebe, uključujući i tragove vremena, jer svaka bora može biti podsetnik na iskustva, snagu i životni put. Kada nestane ponos zbog svega što je proživljeno, godine postaju mnogo vidljivije.

Zapuštanje sebe ubrzava osećaj starenja

Godine nikada ne bi trebalo da budu razlog da osoba odustane od brige o sebi. Zanemarivanje tela, izgleda i zdravlja često može biti znak unutrašnjeg odustajanja i gubitka volje za životom.

Postoji velika razlika između dostojanstvenog starenja i potpunog prepuštanja vremenu. Kada žena prestane da neguje svoju kožu, kosu i zdravlje, ona šalje sebi i drugima poruku da više ne ulaže u sopstvenu dobrobit.

Negovanje ne znači stvaranje maske, već očuvanje svežine i zdravog izgleda kroz jednostavne navike, kvalitetnu negu i ono što ističe prirodnu lepotu.

Nije potrebno skrivati godine niti se ponašati neprirodno. Godine su deo životnog puta, dok zapuštenost često više govori o odnosu prema sebi nego o samom broju godina.

Unutrašnji mir kao prava tajna mladosti

Na kraju, najvažnije je ono što osoba nosi u sebi. Prava lepota ne meri se brojem godina, već načinom na koji žena prihvata sebe, svoje iskustvo i svoj život.

Žena zapravo počinje da stari onda kada zaboravi svoju vrednost pokušavajući da dostigne tuđe predstave o lepoti. Mladost se ne čuva skrivanjem vremena, već negovanjem duha, samopouzdanja i unutrašnjeg mira.