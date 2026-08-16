Proverite da li se vaš datum rođenja nalazi među ovim koje astrolozi izdvajaju kao posebne, jer donose optimizam, ljubav i lepe prilike kroz život.

Naravno, ne postoji garancija da će nekome novac ili sreća jednostavno pasti s neba, ali zanimljivo je videti šta astrologija kaže o ljudima rođenim baš ovih dana. Njihova zajednička osobina, prema astrološkim tumačenjima, jeste sposobnost da i u običnim stvarima pronađu razlog za osmeh.

25. decembar – Rođeni da šire toplinu

Ljudi rođeni 25. decembra kao da sa sobom nose posebnu energiju. Topli su, vedri i vole osećaj bliskosti sa ljudima do kojih im je stalo. Umeju da unesu dobro raspoloženje gde god se pojave, a upravo taj optimizam može im pomoći da lakše prolaze kroz životne uspone i padove.

1. april – Uvek vide razlog za osmeh

Rođeni prvog dana aprila važe za velike optimiste. Puni su energije, entuzijazma i radoznalosti, a život umeju da posmatraju sa vedrije strane. Čak i kada stvari ne idu baš po planu, ovi ljudi često uspevaju da pronađu nešto lepo čemu mogu da se raduju.

7. jul – Avantura im je u krvi

Ako ste rođeni 7. jula imate posebnu vezu sa letnjom energijom. Otvoreni ste za nova iskustva, putovanja i avanture, a upravo spremnost da izađete iz rutine može vam doneti brojne lepe trenutke. Kod vas se sreća često krije u spontanosti i uživanju u životu.

19. oktobar – Umeju da uživaju u životu

Osobe rođene 19. oktobra važe za romantične i duboko osećajne ljude. Umeju da primete sitnice koje drugima promaknu i da cene ono što imaju. Njihova sposobnost da uživaju u lepim trenucima i traže smisao u životu čini ih posebno srećnim.

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