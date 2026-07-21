Proslavljena glumica Olivera Katarina preminula je danas u 87. godini života.

Ova proslavljena pevačica i glumica, kojoj se tokom sedamdesetih i osamdesetih godina divila čitava Evropa, ljubav prema umetnosti pokazala je još u detinjstvu. Pored redovne škole pohađala je i časove baleta, negujući talenat koji će kasnije obeležiti njenu karijeru.

Nakon završene gimnazije, na očev nagovor upisala je Pravni fakultet, ali je njen pravi poziv ipak bio vezan za scenu. Ubrzo je napustila studije prava i upisala Pozorišnu akademiju, gde je bila u klasi sa Petrom Kraljem, Stanislavom Pešić i Milenom Dravić.

Nedugo zatim ostvarila je zapaženu ulogu Koštane u Narodnom pozorištu, a njen raskošni glas i upečatljiva pojava brzo su privukli pažnju javnosti. Italijanska televizija RAI proglasila ju je najlepšim glasom Mediterana, dok su u Francuskoj isticali da svojom lepotom može da stane rame uz rame sa Brižit Bardo.

Veliki francuski kompozitor Šarl Dimon, autor brojnih šansona za Edit Pjaf, posvetio joj je pesmu Jedan dan posle kraja sveta, koju je Olivera Katarina izvela dok ju je on pratio na klaviru.

Bila je jedina žena kojoj je veliki Salvador Dali, očaran njenim glasom i lepotom, iskazao takvo divljenje da je nakon jednog njenog koncerta u Parizu klečao pred njom.

Da podsetimo, Olivera Katarina bila je jedna od naših glumica koja je bila i ostaće zauvek simbol glamura i čudesne žene na koju su padali i svetski moćnici.