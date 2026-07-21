Sunđer za kupanje jedan je od najčešće korišćenih predmeta u kupatilu, ali i jedan od onih koje retko menjamo na vreme. Zbog stalne vlage i ostataka sapuna predstavlja idealno mesto za razvoj bakterija i buđi.

Stručnjaci savetuju da sunđere i mrežice za tuširanje treba dobro isprati nakon svake upotrebe i ostaviti da se potpuno osuše. Takođe, preporučuje se njihova zamena na svake tri do četiri nedelje, naročito ako primetite neprijatan miris ili promenu boje.

Osim sunđera, pažnju treba obratiti i na peškire. Ako ostaju vlažni ili se koriste predugo bez pranja, mogu postati izvor mikroorganizama. Redovno održavanje ovih predmeta doprinosi boljoj higijeni i zdravijem okruženju.