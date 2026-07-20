Nedelja od 20. do 26. jula je za jedan znak horoskopa period u kojem će morati da pronađu ravnotežu između poslovnih izazova, uživanja, porodičnih obaveza i odnosa sa partnerom.

Poslovni izazovi

Početak nedelje Bikovima donosi razmišljanje o dugoročnim ciljevima. Na radnom mestu mogli bi da se suoče sa zahtevima da se prilagode bržem tempu i novim načinima rada.

Utorak je, prema astrološkim tumačenjima, povoljan za rešavanje administrativnih pitanja, odlazak u banku ili razgovor o finansijama. Oni koji planiraju da traže povišicu ili pokrenu pitanje kredita mogli bi da iskoriste ovaj dan za prve korake.

Porodične obaveze

Sredina nedelje donosi pojačanu želju za uživanjem. Bik će poželeti da sebe počasti nečim lepim – novom odećom, večerom u omiljenom restoranu ili nekim malim luksuzom koji će mu popraviti raspoloženje.

Iako važe za racionalne i štedljive, astrolozi smatraju da je ovo period kada bi trebalo da dozvole sebi malo opuštanja i uživanja.

Četvrtak donosi teme povezane sa porodicom. Moguće je da će stariji član porodice zatražiti pomoć ili savet u vezi sa nekretninama, nasledstvom ili važnom odlukom. Bik će tada pokazati svoju pouzdanost i spremnost da bude oslonac najbližima.

Ljubavni test

Kraj nedelje mogao bi da donese izazove u emotivnim odnosima. Partner bi mogao da predloži planove koji se ne uklapaju u Bikovu zamisao mirnog vikenda.

Umesto insistiranja na svom stavu, astrolozi Bikovima savetuju da pokažu fleksibilnost i pronađu kompromis.

Subota može doneti zanimljivu poruku ili poziv od osobe koju dugo nisu čuli, moguće povezanu sa putovanjem ili nekim događajem tokom avgusta.

Nedelja je idealna za odmor, vraćanje rutini i punjenje baterija. Šetnja u prirodi, boravak u bašti ili bilo koja aktivnost koja vraća osećaj mira mogla bi posebno prijati ovom zemljanom znaku.

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