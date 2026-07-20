Njihova ljubavna priča počela je još tokom studentskih dana na Univerzitetu Kembridž. Upoznali su se 1989. godine, kada je Mari-Frans, poreklom iz Holandije, počela studije na koledžu Ficvilijam. Barnam je tada već bio student engleske književnosti. Kolege su je opisivale kao jednu od najpopularnijih devojaka na fakultetu, a kada je započela vezu sa Barnamom, mnogi su smatrali da je on imao veliku sreću.

Međutim, njihova veza imala je i jednu neobičnu epizodu. Početkom devedesetih Mari-Frans je poželela da se prijavi u popularni britanski šou za upoznavanje „Blind Date“, a njen tadašnji partner joj je dao podršku. Godine 1992. pojavila se u emisiji koju je vodila čuvena Sila Blek, sa kratkom plavom kosom, zelenim sakoom i upečatljivom žutom trakom za kosu. Kao izbor za putovanje odabrala je momka po imenu Vil iz Sarija, ali njihova avantura nije prerasla u romansu. Ubrzo se vratila Endiju, sa kojim je nastavila životnu priču.

Porodica i brak posle više od decenije veze

Par je godinama živeo zajedno pre nego što su odlučili da se venčaju. Njihov prvi sin Džimi rođen je 2000. godine, a upravo njegovo rođenje Barnam je kasnije opisao kao trenutak kada su shvatili da žele brak. Kasnije su dobili još dve ćerke, Rozi i Ani, dok je porodica život gradila između politike, poslovnih obaveza i privatnog života u Mančesteru. Iako neće u potpunosti biti u centru političkog života, Mari-Frans će kao supruga novog lidera imati posebnu ulogu. Za razliku od mnogih političkih partnerki, ona ima i sopstvenu uspešnu karijeru. Radila je u oblasti marketinga i strategije, između ostalog za kompaniju Sky, a bila je povezana i sa projektima vezanim za vizuelni identitet velikih brendova.

Žena koja stoji iza imidža Endija Barnama

Mnogi smatraju da je upravo njeno iskustvo u marketingu pomoglo u kreiranju prepoznatljivog političkog imidža njenog supruga – od kampanja do vizuelnog identiteta koji ga izdvaja među političarima. Ipak, njena karijera nije prošla bez kontroverzi. Zbog njenog poslovnog angažmana u kompaniji povezanoj sa infrastrukturom za električna vozila u Mančesteru, pojavila su se pitanja o mogućem sukobu interesa. Barnam je zbog toga prijavio njenu ulogu i izuzeo se iz odluka koje bi mogle biti povezane sa njenim poslovanjem.

Mari-Frans van Hil danas je žena koja spaja nekoliko različitih svetova – evropsko poreklo, poslovni uspeh, porodični život i više od 30 godina uz jednog od najpoznatijih britanskih političara.