Od 17. jula 2026. godine počinje novo životno poglavlje za tri horoskopska znaka, tvrdi astrolog Rubi Miranda. Završava se period zastoja, a pred njima se otvaraju nove prilike za lični razvoj, uspeh i važne životne odluke.

OVAN

Ovnovi su u prethodnim mesecima mogli da osećaju umor i manjak motivacije. Obaveze su se gomilale, a želja za promenama kao da je bila potisnuta.

Od 17. jula stvari počinju da se menjaju. Mesec u Devici donosi osećaj kontrole i podstiče vas da konačno završite ono što ste dugo odlagali. Vreme je da preuzmete inicijativu i krenete ka ciljevima koje ste sebi postavili.

Napredak neće doći sam od sebe, ali će svaki uloženi trud biti nagrađen.

VAGA

Vage su se u poslednje vreme previše oslanjale na rutinu. Iako je sve delovalo stabilno, izostali su uzbuđenje i osećaj da se nešto značajno dešava.

Od petka raste želja za promenom. Bićete spremni da rizikujete više nego ranije kako biste ostvarili ono što zaista želite.

Ovaj period donosi novu energiju, više samopouzdanja i priliku da unesete ravnotežu u oblasti života koje su dugo bile zapostavljene i ostvarite uspeh.

BLIZANCI

Blizanci će najveći napredak ostvariti kroz komunikaciju. Ako želite promene, sada je trenutak da jasno kažete šta želite i zatražite podršku ili priliku koja vam je potrebna.

Mesec u Devici daje vam dodatnu sigurnost i hrabrost da se izborite za sebe. Umesto čekanja da se stvari same reše, preuzimate odgovornost za svoju budućnost, ističe astrolog Rubi Miranda za portal "Your Tango".

Upravo taj potez mogao bi da označi početak potpuno novog i mnogo uspešnijeg životnog perioda.

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