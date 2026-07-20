Tuširanje je deo svakodnevne rutine, ali mnogi nesvesno prave greške koje mogu negativno uticati na zdravlje kože. Jedna od najčešćih je korišćenje previše vruće vode.

Iako topao tuš pruža osećaj opuštanja, previsoka temperatura uklanja prirodna ulja sa kože, zbog čega ona postaje suva, zategnuta i sklonija iritacijama. Stručnjaci savetuju da voda bude mlaka, posebno ako imate osetljivu kožu.

Još jedna česta greška je predugo zadržavanje pod tušem. Kupanje koje traje duže od 10 do 15 minuta može dodatno isušiti kožu, naročito tokom hladnijih meseci.

Nakon tuširanja preporučuje se da kožu nežno obrišete peškirom, bez grubog trljanja, a zatim nanesete hidratantnu kremu kako biste zadržali vlagu.