U našem narodu postoji verovanje da svaki dan u nedelji ima posebno značenje. Slično tome, i astrologija tvrdi da dan kada smo rođeni utiče na naš karakter, psihološke osobine i životni put.

Ponedeljak

Ljudi rođeni ovog dana su osećajni, brižni i vezani za porodicu. Vole da pomažu drugima, ali mogu biti preosetljivi i uvereni da su uvek u pravu. Privlače ih zanimanja poput socijalnog rada, vojske i obrazovanja.

Utorak

Rođeni u utorak su energični, borbeni i hrabri. Imaju snažnu volju, ali i kratak fitilj. Vole akciju i mogu biti privučeni poslovima poput policije, politike i fitnesa.

Sreda

Ovi ljudi su znatiželjni, pričljivi i vole da istražuju. Dobri su komunikatori, ali mogu previše analizirati stvari. Prikladna zanimanja su prevodioci, brokeri i organizatori.

Četvrtak

Optimisti koji zrače pozitivom. Vole da dele savete i često imaju sreće. Ponekad im brzo dosadi, ali se lako vraćaju. Privlače ih putovanja, pisanje i rad sa životinjama.

Petak

Kreativni, šarmantni i ljubitelji lepote. Uživanju daju veliki značaj, ali mogu biti previše usmereni na mišljenje drugih. Idealni su za umetnost, modu i prodaju.

Subota

Ozbiljni, vredni i odgovorni. Perfekcionisti koji vole red i disciplinu. Teško se otvaraju, ali su pouzdani. Najviše im odgovaraju menadžerski posao, nauka ili finansije.

Nedelja

Vesele i jake ličnosti koje vole da budu u centru pažnje. Kreativni su i uživaju u društvu, ali i u samoći. Ponekad mogu delovati nadmeno. Privlače ih umetnost, vođstvo i preduzetništvo.

Video: