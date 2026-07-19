Nema prženja, nije mnogo jako, nego taman: Hladna zaprška je jednostavan trik za gušće i ukusnije jeloPrethodna vest
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U ponedeljak, 20. jula, 4 horoskopska znaka očekuje talas sreće i obilja: Otvaraju im se vrata uspeha
Pojedini znakovi će da osete jaču motivaciju.
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