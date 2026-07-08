Retrogradni Pluton donosi sreću onima koji su prestali da je traže. U sredu, 8. jula 2026. godine, tri horoskopska znaka mogu doći do novca na koji su odavno zaboravili. Najzanimljivije je to što sreća dolazi tek kada prestanete da je očekujete. Oslobodili ste se pritiska, napravili mesta za nove prilike, a univerzum je odgovorio na tu promenu.

Pluton donosi duboke promene. Kada krene retrogradnim hodom, vraća pažnju na ono što je ostalo u prošlosti. Nekada su to stare greške, a ovoga puta može biti nešto vredno što vam pripada, ali ste ga s vremenom izgubili iz vida.

Škorpija

Novac koji ćete pronaći nije slučajna sreća, već nešto što ste odavno stekli, ali ste zaboravili da postoji. Tokom srede mogli biste da se prisetite mesta na kojem ste ostavili određenu svotu novca ili neku vrednost.

To je oduvek bilo vaše, ali će ponovno otkriće delovati kao pravo malo blago. Bićete prijatno iznenađeni i shvatićete da vam je bogatstvo sve vreme bilo nadohvat ruke. Iskoristite ga pametno i budite zahvalni sebi iz prošlosti što ste doneli dobru odluku.

Bik

U vašim finansijama krije se prijatno iznenađenje kojeg još niste svesni. Reč je o prihodu ili novcu koji vam je prethodnih meseci promakao, a sada konačno dolazi u prvi plan. Otkriće vas može obradovati i doneti osećaj olakšanja, jer ćete shvatiti da imate više nego što ste mislili.

Niste ovo očekivali, ali sigurno nećete imati razloga za žaljenje. Neočekivani novac sada vam je dostupan, a najbolji savet je da ga sačuvate za trenutke kada će vam biti najpotrebniji. Pojavio se iznenada, pripada vama i nema potrebe da ga odmah potrošite.

Šta retrogradni Pluton donosi kada je novac u pitanju?

Retrogradni Pluton se povezuje sa vraćanjem stvari koje su bile zaboravljene ili zanemarene. Kada je reč o finansijama, ovaj period simbolično ukazuje na mogućnost da ponovo otkrijete nešto što vam je već pripadalo, ali ste s vremenom izgubili iz vida.

Vodolija

Instinkt da proverite stare račune dolazi u pravom trenutku. Ono što otkrijete 8. jula može vas iznenaditi. Niste bili zabrinuti zbog novca, ali sada se pojavljuje izvor sredstava za koji ranije niste znali.

Često ste usmereni ka budućnosti i ne volite da se osvrćete unazad. Ovoga puta upravo taj pogled u prošlost može doneti nešto vredno. Ono što ste propustili vraća se u vaše ruke i deluje kao prijatno iznenađenje koje vas je čekalo.

Zašto sreća dolazi kada prestanete da je tražite?

U tome se krije glavna poruka ove priče. Kada prestanete da se opterećujete pronalaženjem sreće i napravite prostor za nove stvari, lakše primećujete prilike koje su vam već bile dostupne.

Niste očekivali ovakav razvoj događaja i upravo zato vam može delovati još posebnije. Retrogradni Pluton simbolično podseća da vredi pogledati iza sebe i proveriti ono što ste ranije ostavili po strani. Pregledajte stare fioke, račune i zaboravljene stvari, možda vas čeka prijatno iznenađenje.

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