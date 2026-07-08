Postoje biljke koje privlače pažnju svojim izgledom, ali postoje i one koje osvajaju svojim mirisom.

Stefanotis, poznat i kao madagaskarski jasmin, jedna je od biljaka koja svojim nežnim cvetovima i prepoznatljivom aromom unosi posebnu atmosferu u svaki prostor.

Njegovi beli cvetovi tokom dana oplemenjuju dom svojom lepotom, dok u večernjim satima oslobađaju intenzivan i prijatan miris koji prostor ispunjava svežinom i elegancijom.

Biljka koja svojim mirisom unosi toplinu i prijatan ambijent u svaki dom.

Stefanotis je tropska puzavica poreklom sa Madagaskara, poznata po svojim tamnozelenim, sjajnim listovima i prelepim belim cvetovima zvezdastog oblika.

Iako svojim izgledom predstavlja pravi ukras svakog prostora, njegova posebna vrednost krije se u jedinstvenom mirisu.

Miris njegovih cvetova često se povezuje sa nežnim cvetnim notama, toplinom letnjih večeri i sofisticiranim parfemskim tonovima.

Dovoljno je suptilan da ne bude previše izražen, a ipak dovoljno snažan da ispuni prostor prijatnom aromom, zbog čega ga mnogi doživljavaju kao prirodan osveživač vazduha.

Zašto najlepše miriše tek kada zađe sunce?

Posebnost stefanotisa ogleda se u tome što njegov miris postaje najizraženiji upravo u večernjim satima.

Ova pojava je povezana sa njegovim prirodnim prilagođavanjem. U svom izvornom staništu biljka tokom noći privlači insekte koji učestvuju u oprašivanju, pa tada oslobađa veću količinu mirisnih jedinjenja.

I u kućnim uslovima taj efekat je lako primetan. Kada padne mrak, prostor počinje da ispunjava intenzivnija i prijatna aroma cvetova.

Zbog svog mirisa i dekorativnog izgleda, stefanotis se često uzgaja u dnevnim sobama, spavaćim prostorijama ili zatvorenim terasama, gde njegova lepota i miris dolaze posebno do izražaja.

Kako se pravilno neguje?

Iako potiče iz tropskih krajeva, stefanotis nije biljka koja zahteva previše složenu negu.

Najbolje uspeva na svetlom mestu zaštićenom od jakog direktnog podnevnog sunca. Važno je izbegavati često pomeranje biljke, naročito u periodu kada formira pupoljke, jer promena položaja može dovesti do njihovog opadanja i slabijeg cvetanja.

Zemlja bi trebalo da bude blago vlažna, ali bez zadržavanja suvišne vode. Vlažniji vazduh dodatno pogoduje njenom razvoju, pa povremeno orošavanje listova može biti korisno. Tokom perioda rasta, prihrana đubrivom namenjenim cvetnicama pomoći će da biljka razvije bogatije cvetove.

Uz pravilnu negu i malo pažnje, stefanotis će dugo ukrašavati dom svojim raskošnim belim cvetovima i karakterističnim mirisom koji mnogi povezuju sa notama luksuznih parfema.

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