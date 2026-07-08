Zagledate li se malo bolje u unutrašnjost vašeg frižidera, sigurni smo da ćete u njima pronaći barem 5 od ovih 10 namirnica kojima tamo nije mesto:

1. Voćni jogurti

Jogurt sa ukusom jagode, borovnice ili vanile mnogima je omiljeni doručak ili međuobrok, a retki znaju da sadrži tri puta više kalorija od običnog jogurta.

2. Kečap

Pokušavate smanjiti unos šećera, ali kečap i dalje zauzima počasno mesto u vašem frižideru? Izbacite ga! Ovaj popularni umak sadrži 4 grama šećera u jednoj kašičici. Jedite krompiriće i jaja bez kečapa ili ga zamenite domaćom, ljutom marinadom.

3. Majonez

Kašičica ovog božanstvenog dodatka sendvičima sadrži 110 kalorija. Ista količina senfa sadrži 15 kalorija, ali koga briga! Majonez je kralj svakog sendviča, zato ga izbacite iz frižidera - to je jedini način da prestanete da ga konzumirate.

4. Suhomesnati proizvodi

Trajne suhomesnate i prerađene proizvode stručnjaci povezuju sa rakom debelog creva i želuca. U te proizvode ubrajamo čajne, šunke, kobasice ili sušenu govedinu koje većina ljudi svakodnevno konzumira.

5. Tonik

Užvate u trendu ispijanja džin tonika? Onda morate znati da se kinin, koji toniku daje jedinstveni gorak ukus, zaslađuje s otprilike 100 kalorija na bočicu tonika od 2 dcl – to je gotovo ista količina šećera koju sadrži Koka kola. Umesto tonika, za koktele radije odaberite običnu soda vodu i obogatite je limetom. Učinak je isti, a ima puno manje kalorija.

6. Kremasti umaci za salatu

Ovi ukusni umaci najčešće obiluju nezdravim mastima. A gde je masnoća, obično ima i šećera, soli ili umetnutih zaslađivača, te brojnih sastojaka čije nazive je teško i izgovoriti. Radije začinite salatu maslinovim uljem uz malo soli i sirćeta - jednostavno i ukusno.

7. Smrznuti pomfrit

U restoranima brze hrane teško je odoleti, a da uz omiljeni hamburger ne naručite porciju pomfrita i to je donekle razumljivo. Nemojte zato otežavati život i čuvati u zamrzivaču, pored smrznutog spanaća, ovu ukusnu, masnu i kaloričnu namirnicu. Budimo iskreni: ako pored španaća držite pomfrit, teško ćete se odlučiti za spanać.

8. Kiseli krastavci

Kiseli krastavci koje kupujete sadrže velike količine soli zbog čega ih treba izbegavati u širokome luku. S druge strane, sveži krastavci izvrstan su odabir jer sadrže puno vode potrebne vašem organizmu. Takođe, bogati su antioksidantima i učinkoviti u sprečavanju upalnih procesa u organizmu. Dakle, kupite sveže krastavce, a želite li im pojačati ukus učinite to sa malo sirćeta. Možete dodati i so, ali vrlo malu količinu.

9. Gotova smrznuta pica

Prosečna smrznuta pica prava je kalorijska bomba. Uz približno 1900 kalorija, ona sadrži i 30 grama zasićenih masti i 5 miligrama natrijuma. Umesto pice u zamrzivač stavite bobičasto voće i povrće - vaše srce biti će vam zahvalno!

10. Pivo

Popijete li jedno pivo nakon posla, to čak može imati pozitivan učinak na vaše zdravlje. Ipak, to ne znači da biste u frižideru uvek trebalo imati paket od 6 limenki piva jer ćete verojatno često posezati za njima. Previše alkohola vodi ravno u zdravstvene poteškoće, mamurluk i alkoholizam!