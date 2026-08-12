Pomračenje Sunca 12. avgusta moglo bi, prema astrološkim tumačenjima, najviše da utiče na Lavove, Bikove, Škorpije i Vodolije, dok će pomračenje Meseca 28. avgusta posebno osetiti Ribe, Blizanci, Device i Strelčevi.

Avgust 2026. donosi nekoliko zanimljivih nebeskih događaja. Pored meteorskog roja Perseida i planetarnih susreta, pred nama je i takozvani koridor pomračenja. Njegove dve ključne tačke su pomračenje Sunca 12. avgusta i pomračenje Meseca 28. avgusta.

Prema astrološkim verovanjima, ovaj period ne obuhvata samo dane pomračenja. Njegov uticaj navodno počinje da se oseća oko nedelju dana ranije i traje još približno nedelju dana nakon poslednjeg pomračenja. Ovoga puta to bi značilo period od 5. avgusta do 4. septembra.

Astrolozi smatraju da bi pomračenje Sunca moglo da pokrene promene u spoljašnjem svetu - poslu, odnosima, planovima i ambicijama – dok se pomračenje Meseca više povezuje sa emocijama, umorom i pitanjem da li smo zaista zadovoljni životom koji vodimo.

Pomračenje Sunca 12. avgusta pokreće velike odluke

Pomračenje Sunca događa se u znaku Lava, koji se u astrologiji vezuje za ambicije, kreativnost, samopouzdanje i potrebu da pokažemo šta možemo.

Zbog toga bi mnogi mogli da se zapitaju: „Da li je ovo zaista život koji želim?“

Neko će poželeti novi posao, neko sopstveni projekat, a neko će shvatiti da je jednostavno prerastao ono čime se trenutno bavi. Ipak, savet astrologa je da ne lomite preko kolena. Ako vam 12. avgusta dođe da date otkaz, raskinete vezu ili preko noći promenite život, prespavajte nekoliko puta pre konačne odluke.

Ovo pomračenje posebno bi mogli da osete Lav, Bik, Škorpija i Vodolija.

Pomračenje Meseca 28. avgusta izvlači emocije na površinu

Drugo pomračenje stiže 28. avgusta i događa se u Ribama. Zato će kraj meseca biti mnogo više okrenut osećanjima.

Ono što ste mesecima gurali pod tepih moglo bi odjednom da počne da smeta. Možda ćete shvatiti da previše radite, da vas neki odnosi iscrpljuju ili da vam je jednostavno potreban mir.

Nemojte odmah rušiti sve pred sobom. Nekada je dovoljno da se odmorite, isključite telefon i provedete malo vremena sami sa sobom kako biste shvatili šta vam zapravo smeta.

Pomračenje Meseca najjače bi mogli da osete Ribe, Blizanci, Device i Strelčevi.

Ovan - ljubav više ne može po starom

Ovnovima ovaj period pokreće ljubav, emocije i lične želje. Mogli biste konačno da prestanete da se opterećujete time šta će drugi reći i uradite nešto što zaista želite.

Mogući su i preokreti u ljubavi, ali nemojte donositi velike odluke dok ste ljuti, povređeni ili previše uzbuđeni.

Bik - porodica i dom dolaze u prvi plan

Bikovima avgust može otvoriti pitanja vezana za kuću i porodicu. Moguće su priče o selidbi, renoviranju ili promenama u porodičnoj svakodnevici.

Na površinu mogu izaći i stare nesuglasice. Pošto je Bik jedan od znakova koji snažnije osećaju pomračenje 12. avgusta, biće važno da ne reagujete impulsivno.

Blizanci - jedan razgovor može mnogo toga da promeni

Blizancima predstoji period važnih razgovora, novih poznanstava i raščišćavanja odnosa.

Posebno obratite pažnju na ono što osećate krajem avgusta. Pomračenje Meseca može vam pokazati da neke stvari više ne možete da prećutkujete.

Rak - novac postaje glavna tema

Rakovi će početi ozbiljnije da razmišljaju o novcu. Neko će tražiti dodatni izvor prihoda, neko smanjiti troškove, a neko shvatiti da za svoj rad zaslužuje više.

Samo nemojte nezadovoljstvo rešavati impulsivnim kupovinama ili rizičnim finansijskim potezima.

Lav - vreme je za veliki lični zaokret

Lavovi su u samom centru avgustovskih astroloških događaja jer se pomračenje Sunca 12. avgusta događa upravo u njihovom znaku.

Mogli biste poželeti da promenite izgled, posao, način života ili konačno započnete nešto o čemu dugo razmišljate.

Promena vam možda zaista treba, ali prvo razmislite da li je želja trajna ili je samo trenutni nalet energije.

Devica - telo vam poručuje da usporite

Device bi tokom avgusta mogle da shvate koliko su zapravo umorne. Obaveze koje ste mesecima prihvatali bez pogovora sada bi mogle ozbiljno da vam zasmetaju.

Kraj meseca biće posebno emotivan. Ne morate baš svakog dana da budete maksimalno produktivni.

Vaga - neki ljudi odlaze, drugi postaju važniji

Kod Vaga se menjaju prijateljstva, društveni krug i planovi za budućnost. Neko sa kim ste bili bliski može se udaljiti, dok bi osoba od koje to niste očekivali mogla da vam postane veoma važna.

Moguće je i da cilj koji vam je pre nekoliko meseci bio presudan više neće izgledati toliko privlačno.

Škorpija - spremaju se promene na poslu

Karijera dolazi u prvi plan. Može se pojaviti nova poslovna prilika, ali i želja da napustite nešto što vas već dugo ne ispunjava.

Pošto Škorpije snažno osećaju pomračenje Sunca, velike poslovne odluke trebalo bi dobro odvagati.

Strelac - želite potpuno novi pravac

Strelčevi će želeti nešto novo -putovanje, znanje, veštinu, posao ili životno iskustvo.

Možda ćete konačno krenuti na put koji dugo odlažete ili odlučiti da naučite nešto što vam može otvoriti nova vrata. Pred kraj avgusta emocije mogu biti jače, zato ne donosite odluke samo zato što vam je svega dosta.

Jarac - vreme je da sredite račune

Jarčevi bi mogli da se suoče sa finansijskim, ali i emotivnim dugovima. Zajednički novac, obaveze prema drugima i pitanja poverenja mogu postati važna tema.

Umesto novih rizika, prvo završite ono što se već dugo vuče.

Vodolija - veze dolaze na test

Za Vodolije će odnosi biti glavna tema, bilo da je reč o ljubavi ili poslovnim partnerstvima.

Moguće je da konačno dođe do razgovora koji se dugo izbegavao. Ključno pitanje biće: koliko dajete drugima, a koliko u svemu tome ostaje prostora za vas?

Ribe - organizam traži predah

Ribe bi mogle da požele da promene svakodnevicu, rasterete raspored i konačno izbace iz života obaveze koje im samo oduzimaju energiju.

Pomračenje Meseca 28. avgusta događa se upravo u njihovom znaku, pa bi potisnute emocije i umor mogli posebno snažno da isplivaju na površinu.

Šta ne bi trebalo raditi tokom koridora pomračenja?

Prema astrološkim tumačenjima, nema razloga da se ovog perioda plašite. Mnogo je važnije da ga iskoristite da završite ono što se dugo vuče i razmislite šta želite da promenite.

Ako vam iznenada dođe da date otkaz, raskinete vezu, preselite se ili potpuno promenite život, dajte sebi nekoliko dana pre nego što presečete.

Obratite pažnju i na probleme koji vam se stalno vraćaju. Ako se ista svađa, nezadovoljstvo ili prepreka ponavljaju mesecima, možda je vreme da ih konačno rešite.

I najvažnije- ne morate sve odmah. Kraj leta mnogima donosi umor, pa ponekad najveća promena počinje upravo onda kada sebi dozvolite da usporite.

Astrologija nije naučno potvrđena disciplina, pa tumačenja uticaja pomračenja na život i sudbinu treba posmatrati kao zabavni astrološki sadržaj, a ne kao činjenice.