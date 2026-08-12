Danas, 12. avgusta, očekuje nas jedan od najupečatljivijih astronomskih događaja godine – potpuno pomračenje Sunca. Dok će ljubitelji astronomije uživati u retkom nebeskom spektaklu, astrolozi ovom fenomenu pripisuju snažnu simboliku.

Pomračenje će se dogoditi u znaku Lava, pa će prema astrološkim tumačenjima u prvi plan doći teme poput identiteta, samopouzdanja, ljubavi, kreativnosti i potrebe da živimo život koji zaista želimo.

Pomračenja se u astrologiji tradicionalno povezuju sa završecima i počecima novih životnih ciklusa. Ovoga puta tri horoskopska znaka mogla bi posebno snažno da osete potrebu za promenom.

Lav

Vreme je da izaberete sebe. Lavovima će ovo pomračenje biti posebno važno jer se događa upravo u njihovom znaku. U centru pažnje biće njihov identitet, želje i odluke koje donose zbog sebe, a ne zbog očekivanja drugih. Mnogi Lavovi mogli bi da se zapitaju da li su zaista zadovoljni životom koji vode ili su se previše prilagođavali ljudima oko sebe.

Za nekoga to može značiti promenu posla ili ljubavnog odnosa, za drugoga novi projekat, drugačiji izgled ili jednostavno potpuno novi odnos prema sebi. Ipak, nema potrebe da već danas menjate ceo život. U astrološkim tumačenjima pomračenje se više posmatra kao početak procesa čije se posledice mogu videti tek kasnije.

Vodolija

Ljubav i odnosi dolaze u prvi plan. Kod Vodolija će fokus biti na odnosima. Pomračenje bi moglo da pokrene važna pitanja vezana za ljubav, partnerstvo i druge bliske odnose.

Neko bi mogao poželeti ozbiljniju vezu, dok bi drugi mogao shvatiti da mu postojeći odnos više ne pruža ono što mu je potrebno. Slobodne Vodolije mogle bi čak promeniti predstavu o tome kakvu osobu žele pored sebe.

Glavna tema biće ravnoteža između slobode i bliskosti. Vodolije veoma cene nezavisnost, ali ovaj period mogao bi ih podsetiti da blizak odnos ne znači automatski gubitak sopstvenog identiteta.

Bik

Promene počinju kod kuće. Bikovima bi se promene mogle odvijati daleko od očiju javnosti. U fokusu su dom, porodica, koreni i osećaj sigurnosti. Neki će početi ozbiljno da razmišljaju o selidbi, drugi o promenama u domu, dok će treći konačno morati da se pozabave porodičnim pitanjem koje već neko vreme odlažu.

Bikovi vole sigurnost i poznato okruženje, pa im promene često teže padaju. Ipak, ovo pomračenje moglo bi im pokazati važnu razliku između stvarne sigurnosti i ostajanja u istoj situaciji samo zato što se plaše nepoznatog.

Video: