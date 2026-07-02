Astrolozi smatraju da određeni planetarni aspekti tokom ovog perioda podstiču vraćanje nedovršenih odnosa, starih simpatija i ljudi koji su ostavili snažan trag u našim životima. Poruke od bivših partnera, slučajni susreti i neočekivani pozivi mogli bi da probude emocije za koje smo mislili da su odavno ostale iza nas.

Rak

Rakovi teško zaboravljaju ljude koje su voleli, a upravo bi u narednom periodu mogli da dobiju poruku od osobe iz prošlosti. Moguće je obnavljanje kontakta sa bivšim partnerom ili susret sa nekim ko je nekada imao posebno mesto u njihovom životu. Pred njima je prilika da razjasne stare emocije i konačno dobiju odgovore na pitanja koja ih dugo muče.

Vaga

Vage ulaze u period preispitivanja ljubavnih odnosa. Osoba koja je nekada iznenada nestala iz njihovog života mogla bi ponovo da se pojavi. Iako će ih obuzeti nostalgija, zvezde savetuju da ne donose ishitrene odluke i da pažljivo procene da li je prošlost zaista vredna nove šanse.

Škorpija

Za Škorpije se otvara mogućnost sudbinskog susreta. Neko koga nisu preboleli mogao bi ponovo da zakuca na njihova vrata i probudi snažne emocije. Ipak, ovaj put će imati priliku da sagledaju odnos iz drugačijeg ugla i odluče da li žele novi početak ili konačno zatvaranje jednog važnog poglavlja.

Ribe

Ribe bi mogle da se iznenade kada im se javi osoba sa kojom su delile posebnu povezanost. Njihova emotivna priroda lako budi uspomene, pa će ih povratak nekoga iz prošlosti podstaći da se prisete lepih trenutaka. Ipak, zvezde poručuju da je važno da slušaju intuiciju i ne zanemare razloge zbog kojih se taj odnos ranije završio.

Ponekad se stari odnosi vraćaju kako bismo dobili priliku da nešto razumemo, oprostimo ili konačno stavimo tačku na priču koja je dugo ostala nedovršena.