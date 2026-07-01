Domaći krutoni su možda najjednostavniji „pobeda” u kuhinji: način da jučerašnji hleb pretvorite u današnji najbolji zalogaj. Police prodavnica pune su upakovanih verzija, ali većina njih je ustajala i pre nego što se otvori, a retko koja može da pruži hrskavost kakvu nude domaći krutoni.

Pravljenje krutona kod kuće je takođe jedan od najlakših načina da se smanji bacanje hrane; blago ustajao hleb je zapravo idealna polazna tačka. Takav hleb je već izgubio deo površinske vlage, pa lakše upija ulje i začine i brže postaje hrskav u rerni ili na tiganju.

Rezultat je bolja tekstura, dublji ukus i potpuna kontrola nad veličinom, oblikom i začinima — mala kulinarska veština sa velikim efektom. Naučite kako da napravite krutone kod kuće, bilo na ringli ili u rerni.

Zašto cepani krutoni nadmašuju sečene

Kada većina ljudi pomisli na krutone, zamišlja uredne kockice hrskavog hleba posute preko jednostavne Cezar salate — ali ručno cepani krutoni su zapravo bolji izbor. Nepravilne ivice upijaju ulje na različite načine, stvarajući hrskave, neravne delove, dok mekši unutrašnji džepovi zadržavaju preliv, supu ili sos — vrstu raznovrsne teksture koja svaki zalogaj čini posebnim.

Uzmimo za primer salatu panzanela: upravo ta neujednačenost začinjenog hleba čini je tako ukusnom — neki delovi su sočni i mekani, drugi hrskavi i čvrsti. Ista logika važi i ovde. Dok su ujednačene kocke prikladne za elegantnu, formalnu prezentaciju, cepani krutoni su skromno, ali značajno poboljšanje za gotovo sva jela u kojima je poželjan kontrast u teksturi.

Najbolji hleb za krutone

Najbolji hleb za krutone često je upravo onaj koji već stoji na kuhinjskom pultu. Hleb koji je odstajao dan ili dva izgubio je površinsku vlagu, što znači da se neće raskvasiti kada se pomeša sa uljem. Umesto toga, brže postaje hrskav i bolje zadržava oblik u rerni ili na tiganju.

Ako kupujete hleb posebno za krutone, razmišljajte o vekni kao o prvoj odluci o začinjavanju — kiselo testo donosi kiselkastu notu, ciabatta donosi hrskavost, brioš donosi bogatstvo, a svaki se ponaša drugačije tokom pečenja.

Kiselo testo (eng. sourdough): radni „konj” među krutonima; zbog blage kiseline koja se dobro drži uz snažne prelive; njegova otvorena struktura daje neravnomerno, ali odlično tostiranje.

Seoski hleb (fr. pain de campagne): neutralan, svestran hleb idealan uz kremaste supe.

Ćabata: prozračna unutrašnjost i izuzetno hrskava korica daju maksimalnu hrskavost, idealno za Cezar salate.

Baget: gušća struktura pogodna za manje krutone, posebno u supama i čorbama.

Brioš ili čala: obogaćeni hlebovi daju slađi, bogatiji kruton koji se odlično slaže sa jajima na oko.

Hleb sa začinima: hleb sa ruzmarinom, belim lukom ili parmezanom daje dodatni ukus bez potrebe za dodatnim začinima.

Kako napraviti domaće krutone

U rerni

Zagrejte rernu na 230°C i postavite rešetku u srednji položaj.





U velikoj činiji pomešajte iskidan ili isečen hleb sa maslinovim uljem ili istopljenim puterom, solju i drugim začinima.





Rasporedite hleb u jednom sloju na pleh, bez preklapanja.





Pecite oko 10 minuta dok ne postane zlatan i hrskav, uz mešanje na polovini pečenja. Ohladite ih na plehu.





Čuvajte u zatvorenoj posudi na sobnoj temperaturi do 5 dana. Ne držati u frižideru jer će omekšati.

Na tiganju

Zagrejte veliki tiganj na jakoj vatri i dodajte maslinovo ulje ili puter.





Dodajte hleb i začine i pržite uz često mešanje oko 2 minuta dok ne porumeni.





Izvadite na tanjir da se ohladi.





Čuvajte u zatvorenoj posudi na sobnoj temperaturi do 5 dana. Ne držati u frižideru jer će omekšati.

Greške koje treba izbegavati pri pravljenju krutona

Upotreba svežeg hleba: ima previše vlage i pre će se kuvati nego hrskati.

Korišćenje tost hleba iz kesice: njegova gusta struktura daje teške krutone.

Premalo ulja ili putera: bez dovoljno masti krutoni postaju suvi i brašnasti.

Pretrpan pleh ili tiganj: para sprečava hrskanje.

Nemešanje tokom pečenja: svi delovi treba ravnomerno da porumene.

Čuvanje dok su još topli: zatvaranje u posudu dok su topli stvara paru i omekšava ih.

Kako koristiti domaće krutone

Jednom napravljeni, krutoni su izuzetno svestrani:

ubacite ih u francusku supu od luka ili krem supe

pospite preko pečenog povrća i jaja na oko

poslužite uz buratu, maslinovo ulje i dobijete jednostavno predjelo

Šaka krutona od jučerašnjeg hleba dokaz je da neke od najboljih stvari u kuhinji nastaju upravo od ostataka, navode eksperti sa sajta Martha Stewart.

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