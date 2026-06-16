Pacov

Danas ćete se probuditi sa čvrstim uverenjem da možete sve. To zvuči dobro, ali lako možete preuzeti previše obaveza odjednom. Do podneva ćete ostati bez energije, a uveče se pitati gde je dan nestao. Fokusirajte se na jedan važan zadatak i završite ga kako treba.

Preporuka: Izaberite jedan prioritet i posvetite mu svu pažnju.

Bivo

Imaćete osećaj da svi nešto traže od vas i da su obaveze počele da vas guše. Međutim, veći deo tog pritiska dolazi iz vaše potrebe da svima izađete u susret. Ne morate danas svakome reći „da“.

Preporuka: Odbijte bar jedan zahtev koji vam stvara dodatni stres.

Tigar

Poželećete promenu, uzbuđenje i malo više adrenalina nego što vam svakodnevica trenutno pruža. Ipak, nije trenutak za velike rezove. Dovoljna je sitna promena koja će razbiti rutinu.

Preporuka: Promenite svakodnevnu naviku ili uradite nešto što inače ne radite.

Zec

Telefon će zvoniti, poruke će stizati, a vi ćete želeti samo malo mira. Nema ničeg lošeg u tome da se povučete na nekoliko sati i posvetite sebi.

Preporuka: Isključite obaveštenja i odvojite vreme za odmor.

Zmaj

Bićete puni ideja i planova. Problem je što biste mogli da ostanete samo na pričama. Ako želite rezultat, krenite odmah sa realizacijom makar jednog malog koraka.

Preporuka: Izaberite jednu ideju i odmah uradite nešto konkretno po tom pitanju.

Zmija

Mnogi će od vas tražiti savet, ali ne očekujte da će ga poslušati. Vaš posao je da pomognete koliko možete, a ne da nosite odgovornost za tuđe odluke.

Preporuka: Dajte savet i nastavite dalje bez opterećivanja ishodom.

Konj

Mogli biste da idealizujete prošlost i da pomislite kako je nekada sve bilo bolje. Istina je da sada prolazite kroz fazu umora i da vam uspomene deluju lepše nego što su zaista bile.

Preporuka: Pronađite tri stvari zbog kojih ste danas zahvalni.

Koza

Poželećete da se požalite na sve što vas muči. To može biti korisno ako izaberete pravu osobu kojoj ćete se poveriti. U suprotnom, papir i olovka biće najbolji sagovornik.

Preporuka: Zapišite sve što vas opterećuje i oslobodite se tog tereta.

Majmun

Bićete u iskušenju da izgovorite poneku „belu laž“ kako biste izbegli neprijatnosti. Ipak, iskrenost će vam danas doneti mnogo manje komplikacija.

Preporuka: Budite potpuno iskreni, čak i kada vam se čini da je lakše prećutati istinu.

Petao

Počećete da se upoređujete sa drugima i to vam neće prijati. Ne zaboravite da vidite samo tuđe uspehe, ali ne i prepreke kroz koje su prošli.

Preporuka: Zapišite jedno svoje postignuće i podsetite se koliko ste napredovali.

Pas

Preuzećete na sebe odgovornost za stvari koje nisu vaša briga. Ne morate rešavati svaki problem koji se pojavi oko vas.

Preporuka: Podsetite sebe da ne morate sve da popravljate i kontrolišete.

Svinja

Danas ćete birati lakši put gde god možete. To nije nužno loše, ali nemojte potpuno zanemariti važne obaveze. Dovoljno je da završite jedan ozbiljan zadatak.

Preporuka: Spojite korisno i prijatno – uradite jednu tešku stvar, a ostalo ostavite za kasnije.