Brazilski fudbaler Nejmar i njegova partnerka Bruna Biankardi očekuju još jedno dete. Radosnu vest podelili su sa pratiocima na društvenim mrežama, gde su otkrili da im stiže devojčica.

Par je objavio emotivan snimak okupljanja porodice, tokom kojeg su kroz igru sa bojama saznali pol bebe. Ovo će biti njihovo treće zajedničko dete, dok će za Nejmara to biti peto dete.

Nejmar i Bruna već imaju dve ćerke, Mavi i Mel. Fudbaler iz prethodnih veza ima još dvoje dece - sina Davija Luku, kojeg je dobio sa Karolinom Dantas, i ćerku Helenu, čija je majka brazilska manekenka Amanda Kimberli.

Njihova ljubavna priča godinama je punila naslovne strane medija. Samo mesec dana nakon što je Bruna u oktobru 2023. godine rodila njihovu prvu zajedničku ćerku Mavi, par je raskinuo. Razlog je bila Nejmarova nevera, za koju se saznalo dok je Bruna bila trudna.

Brazilski mediji tada su pisali da je fudbaler svoju partnerku navodno prevario čak 92 puta. Posebnu pažnju izazvala je njegova afera sa manekenkom Amandom Kimberli, sa kojom je kasnije dobio ćerku Helenu. Čak se i pričalo da mu je prevaru oprostila uz uslov da ubuduće poštuje ova tri pravila:

*ne može da bude sa prostitutkama i poslovnom pratnjom

*ne može da ima odnose bez kondoma

*ne može da ljubi u usta devojke sa kojima ima odnose

Ipak, čini se da su uspeli da prevaziđu probleme iz prošlosti. Nakon pomirenja, sada zajedno iščekuju prinovu i početak novog poglavlja u svom životu.