Bik

Bikovi su poslednjih meseci imali utisak da novac odlazi brže nego što dolazi. Međutim, tranzit Jupitera kroz polje finansija donosi im priliku da konačno stanu na noge. Oko 10. juna mogu očekivati uplatu koja će im omogućiti da podmire zaostale račune, vrate dug ili reše finansijski problem koji ih muči već neko vreme. Astrolozi ističu da Bikovi sada ubiraju plodove prethodnog rada. Novac koji stiže nije slučajnost, već rezultat truda uloženog tokom prethodnih nedelja i meseci. Mnogi pripadnici ovog znaka konačno će odahnuti.

Rak

Za Rakove je početak juna period velikih promena. Jupiter se nalazi upravo u njihovom znaku i otvara vrata novim mogućnostima, posebno kada je reč o zaradi. Oko 10. juna moguće su isplate koje su kasnile, bonus na poslu ili novac povezan sa članovima porodice. Mesec u Jarcu aktivira njihovo polje ugovora i partnerstava, pa pomoć može stići i preko osobe koja im je ranije obećala finansijsku podršku. Rakovi će imati osećaj da im je kamen pao sa srca jer će konačno uspeti da pokriju troškove koji su ih opterećivali.

Jarac

Jarčevi su među najvećim favoritima ovog perioda. Mesec prolazi kroz njihov znak i stavlja fokus upravo na lične ciljeve, odluke i finansije. Povoljan odnos Saturna i Jupitera pokazuje da novac dolazi kao nagrada za strpljenje i odgovornost. Mnogi Jarčevi mogli bi da prime novac koji dugo čekaju - od poslovnog projekta, dodatnog angažmana ili čak administrativne isplate koja je bila odložena. Ono što je posebno važno jeste da će ovaj priliv novca stići u poslednjem trenutku, baš kada su pomislili da izlaza nema.