Šef s kulinarskog portala Delish podelio je jednostavan recept za pečeni losos koji ne samo da je gotov za manje od pola sata, već donosi i eksploziju ukusa zahvaljujući jednom sjajnom dodatku: harissa pasti.

Kako izbeći suvi losos?

Glavni izazov kod pripreme lososa jeste očuvanje njegove sočnosti. Budući da ima manje masnoće od crvenog mesa, nedostaje mu deblji sloj koji bi ga štitio od visokih temperatura u rerni. Kada se losos prepeče, na površini se pojavljuje bela materija poznata kao albumin, što je jasan znak da riba gubi vlagu i dragocene omega-3 masne kiseline.

Kako bi doskočili tom problemu, kulinarski stručnjaci razvili su različite metode. Neke od popularnijih uključuju premazivanje fileta tankim slojem majoneza koji stvara zaštitnu barijeru ili mariniranje u maslinovom ulju. Ipak, recept koji sledi nudi drugačiji pristup, usmeren na obogaćivanje ukusa uz istovremeno očuvanje teksture.

Rešenje iz Severne Afrike za bogat ukus

Tajna ovog recepta krije se u harissi, aromatičnoj crvenoj čili pasti poreklom iz Severne Afrike. Harissa se tradicionalno pravi od nekoliko osnovnih sastojaka, uključujući čili papričice, beli luk, maslinovo ulje, agrume i začine, a odlikuje se suptilno slatkim, dimljenim, pikantnim i kiselkastim ukusom. Ovaj dodatak u potpunosti transformiše losos, dajući mu dubinu i karakter koji ga izdvajaju od klasičnih priprema, piše Mirror.

"Zaljubio sam se u losos pečen s harissom dok sam razvijao svoj recept za losos s koricom od svega i svačega, a ova verzija je još jednostavnija. Sve se priprema u jednom plehu u rerni uz samo pet minuta pripreme", izjavio je šef.

Recept za pikantni pečeni losos

Za ovo jednostavno glavno jelo, fileti lososa prvo se posipaju kimom i paprikom, zatim se premazuju pikantnom harissa pastom i peku uz čeri paradajz i beli luk. Na kraju se sve posipa svežim koprom i kremastom fetom.

Za početak, postavite rešetku na sredinu rerne i na nju stavite veliki tiganj od nehrđajućeg čelika. Zagrejte rernu na 230 °C.

Filete lososa dobro osušite papirnatim ubrusima. Ravnomerno ih začinite s obe strane mlevenim kimom, slatkom paprikom i s jednom i po čajnom kašičicom soli. Nakon toga, jednu stranu svakog fileta premažite harissa pastom.

Sitno naseckajte papričicu i tanko nasecite beli luk. U činiji srednje veličine pomešajte papričicu,beli luk i čeri paradajz. Prelijte jednom kašikom maslinovog ulja, začinite preostalom solju i dobro promešajte.

Pažljivo izvadite vruć tiganj iz rerne te u njega ulijte dve kašike maslinovog ulja. Položite filete lososa u tiganj tako da strana premazana harissom bude okrenuta prema gore. Oko ribe ravnomerno rasporedite mešavinu s paradajzom.

Vratite tiganj u rernu i pecite devet do 11 minuta. Na kraju izvadite tiganj iz rerne te po lososu i pardajzu pospite izmrvljeni feta ili kozji sir.

Video: