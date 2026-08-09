Muškatle tokom avgusta ne treba prepustiti same sebi. Visoke temperature, jako sunce i često zalivanje mogu da ih iscrpe, ali uz nekoliko jednostavnih koraka ovo lepo cveće može nastaviti da stvara nove cvetove do kraja leta.

Redovno uklanjajte precvetale cvetove

Nemojte samo otkinuti osušene latice. Precvetalu cvetnu glavicu uklonite zajedno sa celom cvetnom drškom, što bliže njenoj osnovi. Uklonite i požutele ili osušene listove.

Ovo biljci omogućava da energiju usmeri na stvaranje novih pupoljaka umesto na stvaranje semena.

Zalivajte tek kada se zemlja prosuši

Tokom vrelih dana muškatle mogu tražiti više vode, ali to ne znači da ih treba zalivati po nekoliko puta dnevno.

Najbolje pravilo je: gurnite prst oko 4–5 cm u zemlju. Ako je taj sloj suv, vreme je za zalivanje. Ako je zemlja još vlažna, sačekajte.

Zalivajte obilno dok voda ne počne da izlazi kroz rupice na dnu saksije, a višak vode iz podmetača prospite. Muškatle mnogo teže podnose stalno natopljenu zemlju nego kratkotrajnu sušu.

Čime prihranjivati muškatle?

Za bogatije cvetanje koristite tečno đubrivo za cvetnice ili muškatle, prema dozi navedenoj na pakovanju. U avgustu se prihrana može primenjivati otprilike na svakih 14 dana, ali je krajem meseca treba prekinuti.

Ako koristite univerzalno NPK đubrivo, nemojte preterivati sa azotom, jer previše azota može podstaći bujanje listova na račun cvetova.

Orezujte „umorne“ i izdužene muškatle

Ako su stabljike izdužene, gole pri dnu ili je biljka izgubila lep oblik, avgust je dobar trenutak za lagano orezivanje.

Predugačke i iscrpljene izdanke možete skratiti otprilike za polovinu, najbolje iznad zdravog lista ili čvora. Posle toga biljka će vremenom pustiti nove bočne izdanke i dobiti gušći oblik.

Zaštitite ih od najjačeg sunca

Muškatle vole mnogo svetlosti, ali tokom toplotnih talasa ekstremna vrućina može da ih iscrpi. Ako su u saksijama i temperatura je veoma visoka, premestite ih na mesto gde imaju jutarnje sunce, a popodnevnu polusenku.

Posebno obratite pažnju na biljke u malim saksijama, jer se njihova zemlja mnogo brže zagreva i isušuje.

Ne zalivajte ih po najvećoj vrućini

Ako možete da birate, muškatle zalivajte rano ujutru ili uveče, kada nema jakog sunca. Vodu sipajte direktno na zemlju, a ne preko listova i cvetova.

Tako ćete smanjiti gubitak vode isparavanjem i izbeći nepotrebno zadržavanje vlage na lišću.

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