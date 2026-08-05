Kada žurite, pripremite grašak na drugačiji način, uz samo tri sastojka. Zamrznuti grašak je brz, jednostavan i hranljiv izbor, ali često ima blag, gotovo bezukusan ukus ako se ne začini na pravi način.

Jedna žena je na TikToku podelila jednostavan recept koji običan grašak pretvara u ukusno i aromatično jelo za nekoliko minuta.

„Ovo je najukusniji i najjednostavniji način da uvrstite povrće u ishranu. Ne mogu ni da objasnim zašto je ovo toliko dobro. Imate povrće, zdrave masti, malo soli, malo šećera i beli luk. Zaista je fantastično, probajte već danas“, poručila je.

Prvo otopite jednu kašiku putera u tiganju na srednjoj vatri. Zatim dodajte pola kese zamrznutog graška i dinstajte nekoliko minuta. Dodajte zgnječeni čen belog luka i posolite po ukusu. Ostavite da se kuva 7 do 10 minuta. Ako želite blago slađi ukus, pred kraj kuvanja dodajte prstohvat šećera.

Ovako pripremljen grašak ima bogat ukus, sa blagim slatkastim i slanim notama i suptilnim mirisom belog luka. Možete ga poslužiti kao prilog uz krompir ili meso.

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