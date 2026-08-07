Članovi porodice Pereza Hiltona pobegli su iz njegovog doma samo nekoliko trenutaka pre njegove krize mentalnog zdravlja.

Porodica je u četvrtak, 6. avgusta u saopštenju objavljenom na blogerovom veb-sajtu podelila nove detalje o Hiltonovom prenosu uživo od 4. avgusta iz njegovog doma u Majamiju, tokom kojeg je bio prekriven krvlju i delovalo je da sam sebe povređuje.

„Samo nekoliko minuta pre incidenta u prenosu uživo, Perezova deca, nećaka i sestra bili su u kući”, napisala je porodica. „Kada je postalo jasno da Perez preživljava tešku krizu mentalnog zdravlja i da povređuje sebe, odmah su pobegli kako bi zaštitili decu od daljeg svedočenja traumi.”

Porodica je nastavila: „Naš najveći prioritet u ovom trenutku jeste da pomognemo deci da počnu da se oporavljaju od onoga što su doživela. Važan deo tog procesa je da im se omogući da se bezbedno vrate kući i počnu ponovo da grade osećaj sigurnosti i normalnosti.”

Hilton je otac Marija (13), Mije (11) i Majte (8), od kojih svi žive u Majamiju, gde su se nedavno preselili kako bi bili bliže njegovoj majci Tereziti Lavandeiri.

Hiltonova porodica je u svom saopštenju zamolila predstavnike medija i paparace da „napuste područje oko porodičnog doma”, napisavši: „Molimo vas da njegovoj deci pružite privatnost i prostor koji su im potrebni u ovom nezamislivo teškom trenutku.”

Nakon Hiltonovog prenosa uživo u utorak uveče, nadležne službe su pozvane na lice mesta zbog dojava o „pokušaju samoubistva”, a lokalne vlasti su ga hospitalizovale na osnovu floridskog „Bekerovog akta” — državnog zakona koji vlastima omogućava da nekoga prinudno zadrže određeni vremenski period ukoliko predstavlja opasnost po sebe ili druge — prethodno je potvrdila Kancelarija šerifa okruga Majami-Dejd (MDSO) za magazin People.

MDSO je takođe potvrdio za magazin „People” da su zamenici šerifa razgovarali sa članovima porodice „na licu mesta” i potvrdili da je Hilton bio „sam unutra”.

Hiltonova porodica je 5. avgusta podelila u obaveštenju o njegovom stanju da je ova internet ličnost „u stanju da komunicira”, što im je ulilo „nadu”.

Posledice

Nakon njegovog prenosa uživo, Hiltonov TikTok nalog je suspendovan, a platforma je obavestila organe reda o njegovom prenosu uživo, potvrdio je portparol platforme TikTok za SAD za magazin „People”.

Predstavnici Hiltona su izjavili u saopštenju od 5. avgusta da nemaju „nikakve dodatne potvrđene informacije koje bi podelili u vezi sa stanjem Pereza Hiltona” i nisu se dalje oglašavali za magazin „People”.

Hiltonova porodica je u svom obaveštenju od 6. avgusta dodala da će nastaviti da deli informacije o njegovom stanju putem njegovog veb-sajta „kada budu imali dodatne informacije koje mogu da podele”.





Ako ste u depresiji ili pomišljate na samoubistvo, postoji više načina da dobijete psihološku pomoć.

Broj SOS linije klinike ,,Laza Lazarević” je: 011/7777-000.





011/7777-000. Broj Centra “Srce” za pružanje emotivne podrške osobama u krizi i prevenciju samoubistva je: 0800-300-303.

Bonus video: