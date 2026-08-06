Tikvice su jedno od najpopularnijih sezonskih povrća jer mogu da se pripreme na bezbroj načina. Ipak, mnogi prave ključne greške zbog kojih tikvice postaju mlitave, gnjecave i bez ukusa.

Kuvar Vuk iz jednog beogradskog restorana upozorava da su dve greške presudne za krajnji rezultat, odnosno čvrste i ukusne tikvice.

1. Priprema na niskoj temperaturi

Jedna od najčešćih grešaka je kuvanje tikvica ili pečenje na niskoj temperaturi. Zbog visokog sadržaja vode, tikvice ne podnose dugu i laganu termičku obradu. Kada se spremaju na slaboj vatri, počinju da puštaju vodu, što dovodi do toga da postanu gnjecave i bezukusne.

Kako bi ostale cele, ali lepo omekšale, tikvice treba kratko pripremati na visokoj temperaturi. Tako će dobiti lepu, blago karamelizovanu koricu, dok će unutrašnjost ostati čvrsta i sočna. Odličan izbor je i priprema na roštilju, odnosno grilovanje, jer zadržavaju teksturu i dobijaju puniji ukus.

2. Preduga termička obrada

Druga velika greška je predugo kuvanje ili pečenje tikvica. Tikvice veoma brzo prelaze iz sirovih u prekuvane, pa je važno pažljivo pratiti vreme pripreme. Ako ih ostavite predugo na šporetu ili u rerni, izgubiće strukturu i postaće kašaste.

Posebno treba obratiti pažnju kada se dodaju u čorbe i variva, najbolje ih je ubaciti pred sam kraj kuvanja, kako bi zadržale savršenu teksturu.

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