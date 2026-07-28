Tokom vrelih letnjih dana mnoge žene traže frizuru koja izgleda lepo, ali ne zahteva sate sređivanja i svakodnevnu upotrebu fena, pegle ili figara. Upravo zato je botičeli bob postao jedan od najtraženijih trendova sezone.
Ova frizura donosi nežne, prirodne talase i opušten izgled koji podseća na bezbrižne dane na moru. Osim što izgleda moderno i ženstveno, njena najveća prednost je jednostavno održavanje.
Frizura koja se pravi dok spavate
Tajna botičeli boba krije se u pripremi kose veče ranije. Najpre je potrebno naneti proizvode koji hidriraju kosu i daju joj volumen, a zatim je isplesti u pletenice koje ostaju tokom noći.
Ujutru je dovoljno samo rasplesti kosu, nežno proći prstima kroz talase i frizura je gotova.
Ovo je idealno rešenje za sve one koji ujutru nemaju mnogo vremena, a ipak žele sređenu i modernu frizuru bez mnogo truda. Zato je idealna za letovanje.
Kako dobiti više talasa i volumen?
Konačan izgled zavisi od broja pletenica:
2 pletenice daju velike, opuštene talase,
3 ili više pletenica stvaraju sitnije talase i bogatiji volumen.
Ako vam klasično pletenje kose ne ide od ruke, možete probati jednostavniju varijantu. Podelite kosu na dva dela i uvijajte pramenove jedan oko drugog.
Velika prednost ovog boba je što se odlično uklapa u letnje uslove. Dok vlaga u vazduhu mnogim frizurama može pokvariti oblik, kod botičeli boba ona može doprineti prirodnijem i opuštenijem izgledu.
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