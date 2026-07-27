Tri horoskopska znaka 27. jula privlače ljubav i sreću, navodi astrolog Rubi Miranda. Kada Sunce obrazuje harmoničan aspekt trigona sa Neptunom, romantika i emocije dolaze u prvi plan, pa mnogi mogu osetiti da se njihovi ljubavni snovi ostvaruju.

Za neke će ponedeljak doneti priliku da započnu novu romansu, obnove staru ljubav ili upoznaju osobu koja će im ulepšati život.

RAK

Rakovi su konačno spremni da se ponovo otvore za ljubav. Posle perioda opreza i emotivnih razočaranja, sada osećaju da je vreme da prošlost ostave iza sebe.

Iako su ranije bili rezervisani kada su u pitanju romantične veze, uticaj trigona Sunca i Neptuna vraća im veru u ljubav. Upravo zato imaju priliku da upoznaju osobu koja će im pokazati da ljubav ne mora da donosi bol.

Ovaj period podstiče Rakove da rizikuju i pruže nekome novu šansu, jer im zvezde šalju pozitivnu energiju.

LAV

Lavovi nikada nisu izgubili veru u ljubav, bez obzira na loša iskustva iz prošlosti. I dalje su spremni da pruže nekome svoje srce, a upravo to bi moglo da im donese veliku sreću.

Sunce u trigonu sa Neptunom nagoveštava početak veze koja će biti potpuno drugačija od svega što su do sada doživeli.

Osoba koja ulazi u njihov život mogla bi najpre da postane blizak prijatelj, ali će se taj odnos vremenom razviti u nešto mnogo dublje. Pred Lavovima je period ispunjen ljubavlju i zadovoljstvom.

RIBE

Ribe su spremne da upoznaju nove ljude i otvore vrata novim romantičnim iskustvima.

Uticaj trigona Sunca i Neptuna donosi im pozitivnu energiju i olakšava sklapanje novih poznanstava. Dovoljno je da naprave prvi korak i pokažu svetu da su spremne za ljubav.

Astrolozi smatraju da će Ribe upravo 27. jula privući osobu koja će odgovoriti na njihovu iskrenu želju za bliskošću, ističe astrolog Rubi Miranda za portal „Your Tango“. Pred njima je period ispunjen romantikom, a mnoge očekuje zaljubljivanje.

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