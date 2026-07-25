Ruže mogu biti bujnije, lepše i otpornije uz primenu jednostavnih prirodnih metoda. Obično mleko predstavlja koristan saveznik u njihovoj nezi jer može doprineti zaštiti od pojedinih biljnih oboljenja. Sadrži minerale poput kalcijuma i fosfora, kao i druge korisne sastojke koji pomažu jačanju biljke.

Mleko se posebno preporučuje kao prirodna pomoć u sprečavanju i suzbijanju pepelnice, gljivične bolesti koja se na ružama prepoznaje po belim naslagama na listovima.

Rastvor mleka i vode može se koristiti za prskanje listova kako bi se na njihovoj površini stvorio zaštitni sloj. Najbolje rezultate daje kada se primenjuje preventivno, pre pojave prvih simptoma bolesti.

Prirodni preparat od mleka priprema se veoma lako i zahteva samo dva sastojka. Potrebno je pomešati jedan deo punomasnog mleka sa osam delova vode, a zatim dobijenu mešavinu sipati u bočicu sa raspršivačem.

Rastvor se nanosi direktno na listove ruža jednom sedmično kako bi biljke bile zaštićenije i otpornije. Najbolje je prskanje obaviti u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kada sunčevi zraci nisu jaki, jer se tako smanjuje rizik od oštećenja listova.

Važno je koristiti umerenu količinu preparata, pošto prekomerna primena može narušiti prirodnu ravnotežu biljke i zemljišta.

Mleko može biti koristan saveznik u nezi ruža, ali ne može zameniti redovnu prihranu. Da bi biljke bile zdrave, razvile snažan koren i obilno cvetale, neophodno je obezbediti im dovoljno važnih hranljivih materija, među kojima se izdvajaju azot, kalijum i fosfor.

Najbolji efekti postižu se kada se prirodni tretman mlekom kombinuje sa odgovarajućim đubrivima i redovnom negom. Uz pravilno održavanje, ruže mogu ostati bujne, otporne i tokom cele sezone krasiti baštu svojim raskošnim cvetovima.

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