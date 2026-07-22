Mnogi kukuruz kuvaju znatno duže nego što bi trebalo, verujući da će tako zrna postati mekša. Međutim, upravo suprotno može da se dogodi. Ako se klip predugo zadrži u ključaloj vodi, može izgubiti svoju prirodnu slatkoću i postati tvrd.

Prema ovom savetu, svež kukuruz dovoljno je kuvati oko deset minuta nakon što voda provri. Klipove treba staviti u veću količinu vode, a nakon ključanja meriti vreme. Kada prođe deset minuta, kukuruz se može izvaditi i kratko isprati hladnom vodom kako bi se zaustavio proces kuvanja.

Na taj način zrna bi trebalo da ostanu mekana i sočna. Ako se kukuruz prekuva, naknadni trikovi teško mogu da poprave njegovu teksturu.

Kukuruzna svila ne mora odmah da završi u kanti

Još jedan deo kukuruza koji se najčešće baca jeste kukuruzna svila, tanke niti koje se nalaze ispod listova. Ipak, ona se tradicionalno koristi u različite svrhe.

Kukuruzna svila poznata je u narodnoj upotrebi kao sastojak koji može da podstakne izlučivanje viška tečnosti iz organizma. Zbog toga se često koristi za pripremu čaja, posebno u tradicionalnim savetima koji se odnose na podršku radu urinarnog sistema.

Pominje se i njena moguća uloga u regulisanju nivoa šećera i holesterola, kao i sadržaj kalijuma, minerala važnog za ravnotežu tečnosti u organizmu i normalan rad srca. Ipak, kukuruzna svila nije lek i ne treba je posmatrati kao zamenu za medicinsku terapiju.

Od kukuruzne svile može se napraviti i čaj

Ko ne želi da je koristi zajedno sa kuvanim klipom, može je odvojiti i nekoliko minuta prokuvati u vodi. Nakon ceđenja, tečnost se može piti kao topao ili mlak čaj.

Ukus je blag i pomalo travast, a ovaj napitak tradicionalno se koristi zbog svog blagog diuretičkog efekta.

Kada je reč o soli, ona se može dodati u vodu tokom kuvanja. Iako se često može čuti da so čini kukuruz tvrdim, kod svežih klipova mnogo je važnije da se ne pretera sa vremenom kuvanja.

Zato, ako želite mekan i sladak kukuruz, ne ostavljajte ga na ringli pola sata. Pratite vreme kuvanja i nemojte automatski bacati kukuruznu svilu, možda ćete je sledeći put iskoristiti na drugačiji način.